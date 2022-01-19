Fen işleri ekipleri karla mücadeleye hazır

ÇORLU, TEKİRDAĞ (Bültenler) - 4 ayrı grup ve 10 ekip oluşturan Fen İşleri Müdürlüğü, solüsyon ve tuzlama çalışmalarının yapılacağı güzergâhları da belirledi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamalar doğrultusunda kar yağışı beklenen kentimizde herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için tedbirlerini artıran Çorlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü karla mücadele ekipleri teyakkuza geçerek hazırlıklarını tamamladı.

"Dört Grup On Ekip Çift Vardiya Çalışacak"

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Tekirdağ il genelinde yer yer 5 ile 10 cm arasında kar kalınlığı beklendiği ve aralıklarla devam edeceği yönündeki uyarılarına istinaden hazırlıkların yapıldığını ifade eden Çorlu Belediye Başkan Yardımcısı Özcan Veysel Tunçcan, "Ekiplerimiz, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hava tahminlerini anbean takip ediyor. Beklenen kar yağışında meydana gelebilecek olumsuzlukları en aza indirebilmek amacıyla hazırlıklarımızı tamamladık. Tedbirler kapsamında kar ve buzla mücadele için 4 ayrı grup ve 10 ekip oluşturarak tuz ve solüsyon çalışması yapılacak alanları belirledik.

"Ekip ve Ekipmanları ile Hazırız"

Olası yoğun kar yağışı ve buzlanmaya karşı 2 kar kaplanı, 2 tuz robotu, 5 greyder, 3 loder, 5 beko loder, 2 kamyon, 1 solüsyon traktörü ve 65 personelimiz ile hazırız. Kar ve buzlanmaya karşı depomuzda 300 ton tuz ve 20 ton solüsyonumuz mevcut. Ekiplerimiz yolların kapanmaması ve ulaşımda herhangi bir aksaklığın yaşanmaması için gece ve gündüz çalışacaklar.Çalışmalar araç ve yaya trafiğinin yoğun olduğu şehir merkezi başta olmak üzere bulvar, cadde ve sokaklarda eş zamanlı olarak devam edecek.

"Geçici Barınma İçin Tedbirleri Aldık"

Evsiz ve sokakta kalan vatandaşlarımıza yönelik olarak kentimizdeki otel ve pansiyonlar ile birlikte yürüttüğümüz çalışmalar kapsamında dün olduğu gibi yine olumsuz hava koşullarına maruz kalabilecek vatandaşlarımızın da yanında olmaya devam edeceğiz." dedi.

"Kış Lastiği Takmayı ve Zincir Bulundurmayı İhmal Etmeyin"

Başkan Yardımcısı Tunçcan açıklamanın devamında kış lastiği ve zincir konusunda da uyarıda bulunarak, "Vatandaşlarımız kış lastiklerini takmayı ve araçlarında zincir bulundurmayı ihmal etmesin. Özellikle yoğun yağış nedeniyle oluşabilecek kötü hava şartlarında mecbur kalmadıkça kimse dışarıya çıkmasın. Yaşanabilecek aksaklık ve olumsuzluklarda vatandaşlarımız 444 99 59 numaralı hattımızı arayabilir." diye konuştu.

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