Felis'te En İyi Gerilla, "Nefesine Ses Ver"

Novartis'in Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı'na (KOAH) dikkat çeken "Nefesine Ses Ver" projesi kapsamında düzenlenen flashmob etkinliği, Sağlık İletişimi Bölümü'nün İyi Yaşam Kategorileri altında "En İyi Gerilla Projesi" seçildi.

Kadıköy Göztepe Semt Pazarı'nda gerçekleşen etkinlik kapsamında, dünya genelinde 210 milyon kişiyi etkileyen KOAH'ın önlenebilir ve doğru tedavi ile kontrol altına alınabilir bir hastalık olduğu vurgulandı. Toplumda genellikle erkek hastalığı olarak bilinen KOAH'ın kadınlarda görülme oranındaki artışa da dikkat çekilen etkinlikte; "Nefesine Ses Ver" farkındalık projesi özelinde bestelenen ve orkestra müziğine uyarlanan şarkı, nefesli çalgılar eşliğinde sergiledi. Performansın başlamasıyla birlikte alışveriş yapan semt sakinleri şaşkın ve keyifli anlar yaşadı. 15 kişilik orkestranın canlı performansı, farklı açılara özel olarak yerleştirilen kameralarla filme alındı.