Felç geçirdiğini söyleyen Tuğba Özay'ın bu görüntüsü şoke etti!
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Felç geçirdiğini söyleyen Tuğba Özay'ın bu görüntüsü şoke etti!

Felç geçirdiğini söyleyen Tuğba Özay'ın bu görüntüsü şoke etti!
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Manavgat'ta bulunan çiftliğini yangın nedeniyle kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalan Tuğba Özay, sinir krizi geçirerek gündeme gelmişti. İki gün önce, 'Kollarım ve ayaklarım tutmuyor. Felç geçirdim!' diyen Özay, bugün Şirinevler'de bir kuyumcu açılışına katıldı. İşte detaylar...

Türkiye'nin çeşitli illerinde meydana gelen yangınlar herkeste büyük üzüntü yarattı. Antalya Manavgat'ta çiftliği bulunan Tuğba Özay kötü haberin ardından yıkıldı. Yangının sıçradığı bölgede çiftliği bulunan Tuğba Özay, dün yaptığı paylaşımlarda yardım istemişti.

Manavgat'ta çiftliğinin yandığını söyleyen Özay, yaşananların ardından felç geçirdiğini söylemişti.

Özay'ın çiftliğinin Manavgat Poyraz Çiftliği olduğu ve yangından zarar görmediği ortaya çıkmıştı.

Snob Magazin'in haberine göre; Hastaneden taburcu olan Özay, Şirinevler'de bir kuyumcu açılışına katıldı.

Kurdela kesen Özay'ın eğlenceli tavırları ve maskesiz oluşu dikkat çekti.

BU GÖRÜNTÜSÜ TARTIŞMA YARATTI

Tuğba Özay'ın bu görüntüsü sosyal medyada tartışma yarattı. Özay'ın takipçileri, "İki gün önce felç geçirdiğini söyledin, şimdi açılışa katıldın" ve "Yangını ne çabuk unuttun? Ormanlarımız halen yanıyor" diyerek sitem dolu mesajlar attılar.

Felç geçirdiğini söyleyen Tuğba Özay'ın bu görüntüsü şoke etti!
Felç geçirdiğini söyleyen Tuğba Özay'ın bu görüntüsü şoke etti!
Felç geçirdiğini söyleyen Tuğba Özay'ın bu görüntüsü şoke etti!
Felç geçirdiğini söyleyen Tuğba Özay'ın bu görüntüsü şoke etti!
Felç geçirdiğini söyleyen Tuğba Özay'ın bu görüntüsü şoke etti!

Kaynak: Snob Magazin

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