Felaketin yıldönümünde 'Deprem Farkındalık' faaliyeti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Felaketin yıldönümünde 'Deprem Farkındalık' faaliyeti

Felaketin yıldönümünde 'Deprem Farkındalık' faaliyeti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Bursa Büyükşehir Belediyesi Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığı tarafından 17 Ağustos Marmara depreminin yıldönümünde deprem adına farkındalık oluşturmak için farklı faaliyetler düzenlendi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığı tarafından 17 Ağustos Marmara depreminin yıldönümünde deprem adına farkındalık oluşturmak için farklı faaliyetler düzenlendi.

Ulaşımdan alt yapıya, çevreden spora kadar her alanda Bursa'yı geleceğe taşıyacak projeleri hayata geçiren Bursa Büyükşehir Belediyesi, doğal afetlere karşı bilinçli bir nesil yetişmesi maksadıyla da eğitim çalışmalarına devam ediyor. Bu çalışmalar kapsamında 17 Ağustos Marmara depreminin 22'inci yıldönümünde farkındalık oluşturmak için Hasan Ali Yücel İlköğretim Okulu'nda faaliyet düzenledi. Düzenlenen etkinliğe çok sayıda öğrenci ve vatandaş katıldı. Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan deprem stantlarında halkı bilgilendirmek amacıyla broşür, çocukları da eğlendirirken öğretmek için boyama kitabı ve kalem dağıttı.

Hasan Ali Yücel İlkokulu bahçesinde düzenlenen faaliyete katılan Bursa Büyükşehir Başkanvekili Murat Demir, Bursa'nın da deprem tehlikesi ile karşı karşıya olduğunu hatırlattı. Başkan Demir, "İmar planlarının güncellenmesi, zemin etütleri, binaların mevcut durumları, gerekli binalarda güçlendirme gibi çalışmalar yapıyoruz. Üniversitelerimiz ve TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi ile birlikte sismik tehlike haritaları gibi depremsellik çalışmaları yürütüyoruz. Bu yıl Japonya uluslararası işbirliği ajansı (JICA) ile Bursa Büyükşehir Belediyesi arasında "Bursa büyükşehir Belediyesi Deprem Risk Azaltma ve Önleme Planlama Projesi" yapılmasına karar verildi. Bu proje ile deprem zararlarının azaltılmasına yönelik yeni projelerin geliştirilmesi yanında kısa, orta ve uzun vadede alınması gerekli önlemlerin belirlenmesi hedeflendi. Bu ve benzeri birçok çalışmaları gerçekleştirirken bir yandan da vatandaşlarımıza deprem bilinci uyandırma ve deprem anında yapması gereken hususlarla ilgili bir takım çalışmalar yapıyoruz" dedi.

Vatandaşta deprem bilinci oluşturmak ve deprem anında yapılması gerekenler ile ilgili bilgi verilmesinin önemli olduğunun altını çizen Demir, "Bursalıları bilinçlendirmek adına Gezici Deprem Simülasyon Eğitim Tırını getirdik. Eğitim tırını ziyaret eden vatandaşlarımıza ülkemizin bir deprem ülkesi olduğu hatırlatılarak, deprem tehlikesinin oluşturacağı riskleri en aza indirmek için deprem öncesi alınması gereken önlemler, deprem sırasında doğru davranış şekli ve deprem sonrasında yapılması gerekenler hakkında bilgiler verildi. 17 Ağustos depremi bütün Türkiye'de olduğu gibi Bursa için de bir milat olmuştur" diye konuştu. - BURSA

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Felaketin yıldönümünde 'Deprem Farkındalık' faaliyeti
Felaketin yıldönümünde 'Deprem Farkındalık' faaliyeti
Felaketin yıldönümünde 'Deprem Farkındalık' faaliyeti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Aynı aileden 9 mezar yan yana, hepsinin ölüm tarihi aynı
Aynı aileden 9 mezar yan yana, hepsinin ölüm tarihi aynı
Bursalı tiyatrocu, fidan dikimine teşvik için kendini diri diri toprağa gömdü
Bursalı tiyatrocu, fidan dikimine teşvik için kendini diri diri toprağa gömdü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Faik Öztrak Ziya Selçuk Mehmet Şimşek Bekir Pakdemirli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Işın Karaca Cimilli İbo Aleyna Tilki Berdan Mardini
Spor Mete Gazoz Lionel Messi Abdullah Avcı Sergen Yalçın Busenaz Sürmeneli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Felaketin yıldönümünde 'Deprem Farkındalık' faaliyeti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.8.2021 14:10:21. #1.16#

title