Felaket bölgesine giden Bakan Soylu, kameralar önünde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı aradı Bursa'da sel felaketinin yaşandığı bölgede incelemelerde bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kameralar önünde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayarak mağdur vatandaşlarla görüştürdü.

Bursa'daki sel felaketinin olduğu bölgeye giden Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu, açıklamalarından sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak mağdur vatandaşlarla görüştürdü.

"RABBİM SABIRLAR VERSİN İNŞALLAH"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, telefonda görüştüğü vatandaşlara devlet olarak yanlarında olduklarını belirterek "Rabbim sabırlar versin inşallah. Bütün bu ailelere benim bu dileklerimi iletirseniz çok memnun olurum" ifadelerini kullandı.

KAZAZEDELERİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Aynı aileden hayatını kaybeden 4 kişinin de kimlikleri belli oldu. Bingöllü 74 yaşındaki Nazime Bilen, 32 yaşındaki oğlu Ahmet Bilen, Ahmet Bilen'in eşi Türkan Bilen (34) Türkan-Ahmet Bilen'in kızı Medine Bilen (10) hayatını kaybetti. Aynı aileden kayıp olan Ahmet Bilen'in yeğeni Derya Bilen'i arama çalışmaları devam ediyor.

Hayatını kaybeden 24 yaşındaki Kader Akbaba'nın kimliği ise dün açıklanmıştı.

ENGELLİ GENÇ KIZ SEL SULARINDAN ÇIKAMADI

Dudaklı ve Kayacık köyünde akşam saatlerinde etkili olan sel, onlarca aracı, traktörü sürükledi, çok sayıda ev ile binlerce döküm ekili alan da sular altında kaldı. Çınarcık olarak bilinen dağ yöresinden kaya parçalarıyla gelen sel suları Dudaklı köyünde hayatı durma noktasına getirdi. Köyün üst kısmındaki bir evde kalan 24 yaşındaki engelli Kader Akbaba sel sularından dışarı çıkamayarak hayatını kaybetti.