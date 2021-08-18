Marmaris yangını böyle geldi
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Marmaris yangını böyle geldi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Marmaris yangını böyle geldi Ekipler zamanla yarıştı ama acı son önlenemedi Muğla'nın Marmaris ilçesinde 29 Ağustos günü başlayan ve 8 gün sonra 5 Ağustos'ta kontrol altına alınan orman yangınlarının başlangıcı dakika dakika kaydedildi.

Marmaris yangını böyle geldi

Ekipler zamanla yarıştı ama acı son önlenemedi

MUĞLA - Muğla'nın Marmaris ilçesinde 29 Ağustos günü başlayan ve 8 gün sonra 5 Ağustos'ta kontrol altına alınan orman yangınlarının başlangıcı dakika dakika kaydedildi. Yangın felaketi başlar başlamaz ekiplerin zamanla yarıştığı ancak acı sonun bir türlü önlenemediği görüldü.

Muğla'da sporları ilgilenen ve tatilcilerin anılarını kaydeden Orhan Koca, 29 Ağustos günü başlayan yangın felaketini başladığı andan itibaren an be an havadan görüntüledi. Duman görünür görünmez Orman Yangını Söndürme ekiplerine ait hava araçlarının alevlerle mücadele başlatmasına rağmen yangının anlaşılamaz bir şekilde dakikalar içinde bölgedeki tüm ormanları sardığı görüldü. 5 Ağustos tarihine kadar binlerce dekar alanda devam eden orman yangınları sonucu mavi deniz ile yemyeşil ormanların buluştuğu Marmaris'in seyrine doyum olmaz coğrafyasındaki ormanlık alanlar siyaha büründü.

Felaketin başladığı andan itibaren an be an bölgeden alınan görüntüler felaketin boyutunu gözler önüne serdi.

Marmaris yangını böyle geldi
Marmaris yangını böyle geldi
Marmaris yangını böyle geldi
Marmaris yangını böyle geldi
Marmaris yangını böyle geldi
Marmaris yangını böyle geldi
Marmaris yangını böyle geldi
Marmaris yangını böyle geldi
Marmaris yangını böyle geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İbrahim Kılınç

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