Feke'de Süphanedere İlk ve Ortaokulu'nda kütüphane açıldı
AA / Fatih Azgın - Haberler | Güncel
Milli Eğitim Bakanlığının "Kütüphanesiz Okul Kalmasın" projesi kapsamında Feke ilçesindeki Süphanedere İlk ve Ortaokulu'nda kütüphane açıldı.
Milli Eğitim Bakanlığının "Kütüphanesiz Okul Kalmasın" projesi kapsamında Feke ilçesindeki Süphanedere İlk ve Ortaokulu'nda kütüphane açıldı.
Açılışa, İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Koçak, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Fehmi Haytaoğlu, Feke İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Beydilli, Feke Orman İşletme Müdürü Mustafa Çelen, Feke İlçe Müftüsü Aziz Aktan ve öğretmenler katıldı.
Koçak ve Çelen, okul kütüphanesine kitap bağışında da bulundu.
Etkinlikte, öğrencilere ormanın önemini anlatan kitaplar hediye edildi.
AA / Fatih Azgın - Son Dakika Haberleri
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