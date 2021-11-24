Feke'de Ali Kuşçu İlkokulu kütüphaneye kavuştu
AA / Fatih Azgın - Haberler | Güncel
Adananın Feke ilçesindeki Ali Kuşçu İlkokuluna kütüphane yapıldı.
KOZAN, ADANA (AA) - Adananın Feke ilçesindeki Ali Kuşçu İlkokuluna kütüphane yapıldı.
Kozan'da 3 yıl önce hayatını kaybeden Hürü ve Celal Şahin çiftinin adını taşıyan kütüphane Paşalı mahallesindeki Ali Kuşçu İlkokulu'nda öğrencilerin kullanımına açıldı.
Açılışa Feke İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Beydilli, Feke Müftüsü Aziz Aktan ve öğretmenler katıldı.
AA / Fatih Azgın - Son Dakika Haberleri
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