Federer, Nadal ile oynayacağı Güney Afrika gösteri maçı için konuştu: Hayallerim gerçek oluyor

19.12.2019 20:00 | Son Güncelleme: 19.12.2019 20:00

Profesyonel tenis kariyerinde 22. yılına yaklaşan Roger Federer, 2020 yılında yeni Grand Slam ve Olimpiyat Oyunları zaferleri hedefliyor. Federer ayrıca, Güney Afrika'da Rafael Nadal ile oynayacağı maçın heyecanını yaşıyor.



2019'da 20. Grand Slam şampiyonluğunu elinden kaçıran Federer, bu yıl ıskalamamak için ekibiyle bir araya gelip nerede hata yaptıklarını bulmaları gerektiğini itiraf ediyor. Euronews.com'da Görüntüle