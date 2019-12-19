Federer, Nadal ile oynayacağı Güney Afrika gösteri maçı için konuştu: Hayallerim gerçek oluyor
Haberler » Dünya » Federer, Nadal ile oynayacağı Güney Afrika gösteri maçı için konuştu: Hayallerim gerçek oluyor - Haberler

Federer, Nadal ile oynayacağı Güney Afrika gösteri maçı için konuştu: Hayallerim gerçek oluyor

Profesyonel tenis kariyerinde 22. yılına yaklaşan Roger Federer, 2020 yılında yeni Grand Slam ve Olimpiyat Oyunları zaferleri hedefliyor. Federer ayrıca, Güney Afrika'da Rafael Nadal ile oynayacağı maçın heyecanını yaşıyor.

19.12.2019 20:00 | Son Güncelleme: 19.12.2019 20:00
Federer, Nadal ile oynayacağı Güney Afrika gösteri maçı için konuştu: Hayallerim gerçek oluyor

Profesyonel kariyerinde 22. yılına yaklaşan , 2020 yılında yeni Grand Slam ve Olimpiyat Oyunları zaferleri hedefliyor. Federer ayrıca, 'da Rafael Nadal ile oynayacağı maçın heyecanını yaşıyor.


2019'da 20. Grand Slam şampiyonluğunu elinden kaçıran Federer, bu yıl ıskalamamak için ekibiyle bir araya gelip nerede hata yaptıklarını bulmaları gerektiğini itiraf ediyor. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler