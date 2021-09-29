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Federasyon Başkanı Aldemir, Rektör Karacoşkun'la bir araya geldi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Federasyon Başkanı Aldemir, Rektör Karacoşkun'la bir araya geldi

Anadolu Federasyonu Başkanı Turgay Aldemir ile beraberindeki heyetle birlikte Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun ile bir araya geldi.

Anadolu Federasyonu Başkanı Turgay Aldemir ile beraberindeki heyetle birlikte Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun ile bir araya geldi.

Anadolu Federasyonu Başkanı Turgay Aldemir beraberinde Yönetim Kurulu Üyesi Adem Er ve Suriye Koordinatörü Melih Ay, Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun ile Rektörlük makamında bir araya geldi.

Görüşmenin sonunda Rektör Karacoşkun, görüşmeden duyduğu memnuniyeti dile getirerek Turgay Aldemir, Adem Er ve Melih Ay'a teşekkür etti. - KİLİS

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