FED faiz kararı ne zaman? FED toplantısı ne zaman?

FED faiz kararı ne zaman? FED toplantısı Haziran 2021 ne zaman? FED faiz kararı ne olur? FED toplantısı ne zaman 2021? FED faiz kararını FED toplantısı ardından açıklaması bekleniyor. En son Ocak ayında gerçekleşen toplantıdan faiz kararına ilişkin detaylar merak ediliyor. Peki, FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? FED toplantısı ne zaman 2021? İşte, merak edilen detaylar...

FED Toplantısı, küresel piyasalarda önemli bir rol oynayacak. Pek çok kişinin yakından takip ettiği FED Toplantısı, 2021 yılında 7 kez daha gerçekleşecek. Her toplantı, faiz artırımı, düşürümü ya da sabit karar için önem arz edecek. Peki, FED Toplantısı ne zaman yapılacak? FED faiz kararı ne zaman? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler...

FED TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?

Önümüzdeki aylarda gerçekleşecek olan FED toplantı tarihleri ise 15-16 Haziran, 27-28 Temmuz, 21-22 Eylül, 2-3 Kasım ve 14-15 Aralık.

Bu hafta perşembe günü yapılması gerçekleştirilecek toplantının saat 21.00'de sona ermesi ve kararın açıklanması bekleniyor.

ABD Merkez Bankası (Fed) toplantı tutanaklarında varlık alımlarının azaltılmasına yönelik tartışmalar ve Çin'in emtialar için önlem alacağına dair haberlerle emtia piyasasında geçen hafta dalgalı bir seyir izlendi.

Analistler, Fed'in politika duruşunu değiştirmemesine karşın parasal sıkılaşmanın yakın zamanda gerçekleşebileceğine yönelik olasılığın piyasaları endişeye sevk ettiğini belirtti.

FED YENİ FAİZ KARARLARI NE OLACAK?

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, yaptığı açıklamada, "Henüz düzlüğe çıkmadık ancak şimdi gerçek bir ilerleme kaydettiğimizi söylemekten memnuniyet duyuyorum. Bazı ülkeler hala Kovid-19'un pençesinde korkunç bir şekilde acı çekerken, ABD'deki ekonomik görünüm açıkça canlandı." ifadelerine yer vermişti. Nisan'da yapılan toplantı ardından karar, oranın sabit tutulması yönündeydi.

FED'İN FAİZ ARTIRIMI DOLARI VE ALTIN FİYATLARINI NASIL ETKİLER?

Fed'in beklentilerin aksine faizi artırması durumunda analistler doların değer kazanması nedeniyle ons altının düşmesinin muhtemel olduğunu belirtiyor. Öte yandan gram altın fiyatı hem ons altın hem de dolar kurumdan etkilendiğinden grma altındaki hareket iki yöne de gidebilir.

ABD Merkez Bankası (Fed) toplantı tutanaklarında varlık alımlarının azaltılmasına yönelik tartışmalar ve Çin'in emtialar için önlem alacağına dair haberlerle emtia piyasasında geçen hafta dalgalı bir seyir izlendi.

Analistler, Fed'in politika duruşunu değiştirmemesine karşın parasal sıkılaşmanın yakın zamanda gerçekleşebileceğine yönelik olasılığın piyasaları endişeye sevk ettiğini belirtti.