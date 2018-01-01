Feci Kazada Can Verdi: 4 Kişi de Yaralandı

Şanlıurfa'da yoldan çıkarak ağaçları yerinden söken otomobilin sürücüsü feci şekilde can verirken, kazada 4 kişi de yaralandı. Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa-Mardin otobanı bağlantı yolunda meydana geldi. Gaziantep istikametinden Şırnak istikametine gitmekte olan Nihat Ercan (30) yönetimindeki 34 AV 9673 plakalı otomobil, dolu yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Yoldan çıkarak ağaçları yerinden söken otomobil, yaklaşık 50 metre ileride durabildi. Kazada otomobilin altında kalan sürücüsü Nihat Ercan feci şekilde can verirken, araçta bulunan Gönül Ü., Berfin Ece Ü., Muhammed Ozan Ü. ve Kenan Ü. ise yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla Şanlıurfa merkezdeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. İtfaiye ekipleri, otomobilin altında kalan cesedi vinç yardımıyla çıkarttı. Şırnak nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilen Nihat Ercan'ın cesedi, otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.



Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



( Şinasi İnan/İHA)