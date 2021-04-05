Fb- Denizli maçı ne zaman? Fenerbahçe- Denizlispor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler!
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Fb- Denizli maçı ne zaman? Fenerbahçe- Denizlispor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler!

Haberler.com / Aslı Bayraktar - Haberler | Gündem
Fb- Denizli maçı ne zaman? Fenerbahçe- Denizlispor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler!

Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe, Denizlispor ile karşı karşıya gelecek. Maça Emre Belözoğlu yönetiminde çıkacak olan Kanarya, galibiyet için 3 puan almaya çalışacak. Peki, Fb- Denizli maçı ne zaman? Fenerbahçe- Denizlispor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler! Detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

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Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe, Denizlispor ile karşı karşıya gelecek. Maça Emre Belözoğlu yönetiminde çıkacak olan Kanarya, galibiyet için 3 puan almaya çalışacak. Peki, Fb- Denizli maçı ne zaman? Fenerbahçe- Denizlispor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler! Detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

FB- DENİZLİ MAÇI NE ZAMAN?

Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe'nin evi, Şükrü Saraçoğlu Stadı'na Denizlispor misafir oluyor. Cüneyt Çakır'ın yöneteceği Fenerbahçe- Denizlispor karşılaşması 5 Nisan Pazartesi günü (bugün) yaşanacak.

FENERBAHÇE- DENİZLİSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe'nin evi, Şükrü Saraçoğlu Stadı'na Denizlispor misafir oluyor. Fenerbahçe- Denizlispor karşılaşması 5 Nisan Pazartesi günü (bugün) saat 19.00'da başlayacak. Canlı olarak yayınlanacak olan maçı BEIN Sports ekranlarından izleyebilirsiniz.

MUHTEMEL 11'LER!

Fenerbahçe

  • Altay
  • Serdar
  • Nazım
  • Attila
  • Caner
  • Valencia
  • Pelkas
  • İrfan Can
  • Gustavo
  • Samuel
  • Samatta

Denizlispor

  • Cenk
  • Muhammet
  • Oğuz
  • Sakib
  • Fabiano
  • Bakalorz
  • Murawski
  • Sacko
  • Sagal
  • Diskerud
  • Rodellega
- Aslı Bayraktar
Aslı Bayraktar
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