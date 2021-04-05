Fb- Denizli maçı ne zaman? Fenerbahçe- Denizlispor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler!

Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe, Denizlispor ile karşı karşıya gelecek. Maça Emre Belözoğlu yönetiminde çıkacak olan Kanarya, galibiyet için 3 puan almaya çalışacak. Peki, Fb- Denizli maçı ne zaman? Fenerbahçe- Denizlispor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler! Detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.