Fb- Denizli maçı ne zaman? Fenerbahçe- Denizlispor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler!
Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe, Denizlispor ile karşı karşıya gelecek. Maça Emre Belözoğlu yönetiminde çıkacak olan Kanarya, galibiyet için 3 puan almaya çalışacak. Peki, Fb- Denizli maçı ne zaman? Fenerbahçe- Denizlispor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler! Detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe, Denizlispor ile karşı karşıya gelecek. Maça Emre Belözoğlu yönetiminde çıkacak olan Kanarya, galibiyet için 3 puan almaya çalışacak. Peki, Fb- Denizli maçı ne zaman? Fenerbahçe- Denizlispor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler! Detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
FB- DENİZLİ MAÇI NE ZAMAN?
Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe'nin evi, Şükrü Saraçoğlu Stadı'na Denizlispor misafir oluyor. Cüneyt Çakır'ın yöneteceği Fenerbahçe- Denizlispor karşılaşması 5 Nisan Pazartesi günü (bugün) yaşanacak.
FENERBAHÇE- DENİZLİSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe'nin evi, Şükrü Saraçoğlu Stadı'na Denizlispor misafir oluyor. Fenerbahçe- Denizlispor karşılaşması 5 Nisan Pazartesi günü (bugün) saat 19.00'da başlayacak. Canlı olarak yayınlanacak olan maçı BEIN Sports ekranlarından izleyebilirsiniz.
MUHTEMEL 11'LER!
Fenerbahçe
- Altay
- Serdar
- Nazım
- Attila
- Caner
- Valencia
- Pelkas
- İrfan Can
- Gustavo
- Samuel
- Samatta
Denizlispor
- Cenk
- Muhammet
- Oğuz
- Sakib
- Fabiano
- Bakalorz
- Murawski
- Sacko
- Sagal
- Diskerud
- Rodellega