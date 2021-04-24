Fazla kilolarından kurtulan Miray Daner, bir deri bir kemik kaldı

Rol aldığı her projede başarılı oyunculuğuyla alkış toplayan Miray Daner, uzun zamandır verdiği kilolarla adından söz ettiriyor. Son olarak Instagram hesabından bir fotoğrafını paylaşan güzel oyuncuya "Su gibisin" yorumları yağdı.

Yıllar önce Serenay Sarıkaya, Çağatay Ulusoy ve Taner Ölmez gibi başarılı oyuncularla Medcezir dizisinde rol alan ve orada yıldızı parlayan Miray Daner, adından söz ettirmeye devam ediyor. Verdiği kilolarla şaşırtan oyuncu, son haliyle yine gündem oldu.

ADETA İĞNE İPLİĞE DÖNDÜ

Son olarak Romeo ve Juliet tiyatro oyununda başrol oynayan Miray Daner, uzun zamandır formunu koruyor. Fazla kilolarından kurtulan 22 yaşındaki güzel oyuncu, son olarak 1,3 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından fıstık yeşili renkteki hırkasıyla bir poz verdi. Oyuncunun "Sadece takılıyorum" notuyla yayınladığı fotoğrafında verdiği kilolar dikkatlerden kaçmadı. Genç oyuncunun kısa sürede 150 binden fazla beğeni alan fotoğrafına "Su gibisin" ve "Sen nasıl zayıfladın" böyle yorumları yapıldı.

İşte oyuncunun son hali...