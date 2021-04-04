Fazla kiloları yüzünden okulu bırakmıştı... Diyetle 120 kilodan 60'a düştü

SULTANGAZİ'de kiloları nedeniyle arkadaşları dalga geçince henüz ilkokul 3'ncü sınıftayken okulu bırakan ve kilosu 120'ye kadar çıkan 16 yaşındaki Serap Toraman, pandemi döneminde yaptığı diyetle fazla kilolarından kurtuldu.

SULTANGAZİ'de kiloları nedeniyle arkadaşları dalga geçince henüz ilkokul 3'ncü sınıftayken okulu bırakan ve kilosu 120'ye kadar çıkan 16 yaşındaki Serap Toraman, pandemi döneminde yaptığı diyetle fazla kilolarından kurtuldu. 1 yılda 60 kiloya kadar düşerek, ideal kilosuna kavuşmanın mutluluğunu yaşayan Toraman, "Öğrencilik dönemimde dalga konusu olmamdan dolayı psikolojim de iyi değildi. Ama şimdi özgüvenim yerimde ve okuluma başlayacağım" dedi.

Serap Toraman, "Daha önce benim gibi kilolu olanlar umutlarını kaybetmesinler. Sağlıkları için kilo versinler. 'Ben kilo vermeyelim' derseniz mutlaka kilo verirsiniz. 'Ben yapamam' demeyin. Ben yaptım, siz de yapabilirsiniz" diye konuştu.

Sultangazi'de yaşayan 16 yaşındaki Serap Toraman, aşırı kilolarından dolayı arkadaşları kendisiyle dalga geçince ilkokul 3'ncü sınıfta okulu bıraktı. Eve kapanarak, özgüvenini yitiren Toraman, zamanla 120 kiloya ulaştı. Bu duruma daha fazla dayanamayan Toraman geçen yıl diyet yapmaya karar verdi. Koronavirüs salgınının ülkemizde görüldüğü ilk günlerden itibaren kendine diyet uygulayan Toraman, 120 kilodan 60 kiloya kadar düştü.

"PANDEMİ SÜRECİNDE HERKES EVDE OTURURKEN BEN KİLO VERMEYE KARAR VERDİM"

Uyguladığı diyet sayesinde kendini mutlu hissettiğini söyleyen Serap Toraman, şöyle konuştu:

"İlkokul zamanında çok kiloluydum. Arkadaşlarım benimle dalga geçiyordu. O dönem bir karar alarak okulu bıraktım. Ailemin bırakmamam yönündeki baskı ve zorlamalarına rağmen okul arkadaşlarım dalga geçtiği için üçüncü sınıfta iken okulu bıraktım. Okulu bıraktıktan sonra da kilo almaya devam ettim. 120 kiloya kadar ulaştım. Kıyafetlerim artık olmuyor, giymekte zorlanıyordum. Büyük kıyafet alsam dahi yıpranıyordu hemen. Kiloluyken hiç özgüvenim yoktu. Eve kapanıyordum. Kendimi telefona vermiştim. Eskiden bir mağazaya gidip kıyafet bile alamıyordum. ve bu durum beni çok üzüyordu. Hem sağlık açısından, hem de bazı rahatsız edici durumlarla karşılaştım. Yürüyemiyor, koşamıyor, arkadaşlarımla oyun oynamakta zorluk çekiyor ve istediğim gibi hareket edemiyordum. Beni yolda görenler 'Bu ne böyle. Çok kilolu' gibisinden yaklaşıyorlardı bana. Bu tür davranışlarla karşılaşırken kendi kendime 'ben neden zayıf değilim? Keşke zayıf olsaydım' diyordum. Ama kendim için bir şey yaptım ve zayıfladım. Şimdi artık öyle şeyler düşünmüyorum. 'Artık kendim için, sağlığım için bir şey yapmayalım' diyerek kilo vermeye karar verdim. Koronavirüs salgının ülkemizde görüldüğü ilk zamanlarda buna karar verdim. Yani pandemi sürecinde herkes evde otururken ben kilo vermeye karar verdim. 1 yıl içerisinde 120 kilodan 60 kiloya düştüm. Kendimi şu anda mutlu ve özgüvenli hissediyorum. Sağlık açısından daha sağlıklı olduğumu düşünüyorum. Yarım bıraktığım eğitimime yani okula devam edeceğim. Öğrencilik dönemimde dalga konusu olmamdan dolayı psikolojim de iyi değildi. Ama şimdi özgüvenim yerimde ve okuluma başlayacağım. Bu süreçte de ailemde bana çok destek verdi. Onların desteğiyle kilo verdim. Bana hep moral verdiler."

"İSTEDİĞİM KIYAFETİ GİYEBİLİYORUM"

Kilo verdikçe sosyal hayatının değiştiğini belirten Toraman, "Tatlıyı, ekmek yemeyi bıraktım. Daha önce kahvaltıda kola tüketiyordum, bu içeceği bıraktım. Sağlıklı beslenmeye başladım. Spor yaptım. Tamamen sebzelerle beslendim. Bu süreçte hiçbir şekilde diyetisyen yardımı almadım. Tamamen kendi imkanlarımla kilo vermeye başladım. Zaman içerisinde zayıflamaya başlayınca hareketlerim de rahatlamalar yaşamaya başladım. Zayıflayınca arkadaş ortamıma daha rahatça girebildim. Özgüvenim yerine geldi. Kilo verdikçe hem sosyal hayatım gelişti hem de arkadaşlarımla buluşup istediğim yere gidebiliyorum. Artık bir mağazaya gittiğimde istediğim kıyafeti bulabiliyor ve giyebiliyorum. Daha önce benim gibi kilolu olanlar umutlarını kaybetmesinler. Sağlıkları için kilo versinler. 'Ben kilo vermeyelim' derseniz mutlaka kilo verirsiniz. 'Ben yapamam' demeyin. Ben yaptım, siz de yapabilirsiniz" diye konuştu.

"MUCİZE GİBİ BİR ŞEY OLDU"

Babası Halil Toraman ise, 1 sene içerisinde bir mucize yaşandığını belirterek, "Kızım daha önce kendini insan gibi görmüyordu. Çünkü, morali bozuktu, psikolojik olarak sürekli bir yıkım yaşıyordu. Kilolarından dolayı arkadaşlarının kendisi ile dalga geçmesinden dolayı kendini insanlardan uzak tutuyordu. Kilo verdikten sonra ise kendini artık insan gibi görmeye başladı. Pandemi sürecinde çocuğuma bir şey oldu. Kendi kendine bir karar verdi ve diyete girdi. Bunu da başardı. 1 sene içerisinde mucize gibi bir şey oldu. Kendi kendine bir diyet programı uyguladı. Ben de kendisine tam destek verdim. Ben de şimdi ona baktığım zaman gözlerime inanamıyorum" şeklinde konuştu.

"KIZIMIN ESKİ KIYAFETLERİNİ BEN GİYİYORUM"

Kızının eski kıyafetlerini kendisinin giydiğini belirten anne Gülcan Toraman da, "Ben kızımla gurur duyuyorum. Daha önce giyinemiyor, hep ağlıyordu. Arkadaşlarının yanına gidemiyordu. Kızım bir karar verdi ve başardı. Şu anda kızımın evde bulunan eski kıyafetlerini ben giyiyorum" ifadelerini kullandı.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Emin YEŞİL