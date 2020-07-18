Fazilet durağı tartışması nedir? İBB'nin, Fazilet Durağı olayı sonrası işten çıkardığı şoför, dava açıyor
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Fazilet durağı tartışması nedir? İBB'nin, Fazilet Durağı olayı sonrası işten çıkardığı şoför, dava açıyor

Fazilet Durağı tartışması şeklinde medyaya yansıyan olayda İBB, aracı kullanan Ertuğrul Aslan adlı şoförün sertifikasını iptal ederek işten çıkardı. Şoför ise iddiaların gerçeği yansıtmadığını ve hakkını aramaya devam edeceğini belirtti. Peki, Fazilet durağı tartışması nedir?

Fazilet durağı tartışması nedir? İBB'nin, Fazilet Durağı olayı sonrası işten çıkardığı şoför, dava açıyor
18.07.2020 13:01 | Son Güncelleme: 18.07.2020 13:04

Fazilet durağı olayında adı geçen şoför Ertuğrul Aslan, "Tazminat davası açacağım ve kazanacağım. Ben buna kesin eminim. Ben vicdanen rahatım yalan konuşmadım. Koltuk davası için beni yaktılar" ifadelerini kullandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Aslan'ın sertifikasını iptal ederek işten çıkarmıştı ve şoför şimdi dava açmaya hazırlanıyor.

YÜZ GÜN SONRA İŞİ SONLANDIRILDI

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İBB Sözcüsü Murat Ongun'un, 29 Mart sabahı Fazilet durağından otobüse bir anda 47 yolcu bindiği iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıklayan şoför Ertuğrul Aslan'ın sertifikasını iptal ettiği ortaya çıktı. Savcılık tarafından takipsizlik kararı verilen olayda, otobüsü kullanan şoför Ertuğrul Arslan'ın sertifikası olaydan yüz gün sonra tek bir mesajla iptal edilerek işine son verildi.

FAZİLET DURAĞI TARTIŞMASI NEDİR?

O otobüsün şoförü Ertuğrul Arslan o gün yaşananları ve sonrasındaki süreci anlattı. Arslan, "Normal bir şekilde yolcularımı aldım. Hatırladığım kadarıyla Harman Tepe durağında 15-16 kişilik grup bindi. Cep telefonu kamerasıyla çekilen görüntüler sosyal medyaya düşer düşmez o gün benim hem sertifikam alındı hem de o gün bağlandı. Olay İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yetkilileri tarafından incelendi. İncelendikten sonra akşam arabam geri teslim ediliyor. 'Sen çalışabilirsin' denildi. Daha sonra İBB TV benimle röportaj yaptı. O röportajda benim bazı kelimelerim öne arkaya alınıyor, kesilip kırpılıyor. İBB TV röportajında sözlerim kırpıldı. Ben ne konuştuğumu biliyorum ne yaşadığımı biliyorum" diye konuştu.

'Fazilet durağı' tartışması sonucu İBB'nin işten çıkardığı otobüs şoförü dava açmaya hazırlanıyor

"BİR MESAJLA SERTİFİKANIZ İPTAL EDİLMİŞTİR DENİLDİ"

Haksız yere işten atıldığını belirten Arslan, "Benim şerefim, haysiyetim boş yere alındı. Ben şerefimi geri alacağım. Bende yalan yok. En başında ne söylediysem oydu, hala öyle. Ben çalışmama devam ettim. Olayın yüzüncü günü bana bir mesaj geldi. Mesajla haber verildi bana. Ne çağrıldım ne uyarıldım. Çok ithamlar atıldı bana. Yalancı oldum. Parmak sallanarak 'o şoförün sertifikasını aldık. İptal ettik. Bir daha çalışamaz hale getirdik' denildi. 'Kanım dondu' denildi. Bir iki gün sonra da 'kusura bakmayın biz o verileri başkasından aldık, özür dilemiyoruz ama yanlış yaptık' denildi. Tabii olay soğudu, üzerinden 100 gün geçti bana bir mesajla 'sertifikanız iptal edilmiştir' denildi. Bir açıklama yok, karşımda yetkili yok" dedi.

"BENİM ELİMDEN AŞKIM ALINDI"

Yaşanan olay sebebiyle zor günler yaşadığını ifade eden Arslan, "Ben otobüs şoförüyüm ve mesleğimi çok severek yapıyorum. Aşığım mesleğime. Benim elimden aşkım alındı. Ben deliler gibi dolaşıyorum. Ne yapacağımı şaşırdım. Boşta kaldım, işsizim, şerefim, haysiyetin, sertifikam, ekmeğim elimden alındı. Hani pandemi döneminde kimsenin ekmeği elinden alınmayacaktı. Parmak sallayarak benim sertifikam elimden alındı. Benim arkamda çok büyük bir camia var. Tek tek imza toplayacağım. Ben haysiyetimi geri istiyorum. Kimseden fazla bir şey istemiyorum" ifadelerini kullandı.

'Fazilet durağı' tartışması sonucu İBB'nin işten çıkardığı otobüs şoförü dava açmaya hazırlanıyor

"YÜZ GÜN NİYE ÇALIŞTIRDILAR BENİ?"

Fazilet Parkı Durağının gündem olmasının ardından İBB'nin suç duyurusu ile mahkemede ifade verdiğini ve savcı tarafında sunulan hiçbir maddenin kabul edilmediğini vurgulayan Arslan, "5 madde sunuldu. Bu maddelerin hiçbiri kabul edilmedi. Savcı davayı düşürdü. Biz de suçlu bulunmadık orada. Madem öyle yüz gün niye çalıştırdılar beni. Açıklamaları da şu; sosyal medyada verdiğim demeçlerden dolayı kurumu ve şahsı karalayacak açıklamalar yapmışım ben. Bir tane bulsunlar ben istediklerini yapacağım" dedi.

"BU İŞİN GÜNAH KEÇİSİ BEN OLDUM"

İBB tarafından açıklama yapılmadan işten çıkarıldığını ve hakkını arayacağını söyleyen Ertuğrul Arslan, "Tazminat davası açacağım ve kazanacağım. Ben buna kesin eminim. Ben vicdanen rahatım yalan konuşmadım. Koltuk davası için beni yaktılar. Sakin olmaya, sakin kalmaya çalışıyorum ama kendi rantları için beni yaktılar. Bu işin günah keçisi ben oldum. Ben şimdi boşta kaldım. Kim iş verecek bana. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki hiçbir araçta çalışamazsın diyorlar. Sertifikam iptal edildi" şeklinde konuştu.

Kaynak: DHA

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