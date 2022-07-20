Fayton Haberleri - Fayton Haber - Haberler

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Fayton Haberleri

Fayton haber, Fayton son dakika haberleri ve gelişmeleri.

ABANT MİLLİ PARKI'NDA FAYTON YASAKLANDI - YENİDEN

ABANT MİLLİ PARKI'NDA FAYTON YASAKLANDI - YENİDEN

Fayton - 8 Saat Önce
Son dakika haber... Fayton gezisinde faciaya ramak kaldı: 2'si çocuk 5 kişi ölümden döndü

Son dakika haber... Fayton gezisinde faciaya ramak kaldı: 2'si çocuk 5 kişi ölümden döndü

Fayton - 14.07.2022
Akaryakıt istasyonunun fotoğraf sevdalısı çalışanı Edirne'nin el sanatlarını geleceğe taşıyor

Akaryakıt istasyonunun fotoğraf sevdalısı çalışanı Edirne'nin el sanatlarını geleceğe taşıyor

Fayton - 13.07.2022
Slovenya'nın gözde ziyaretçi rotası: Bled Gölü

Slovenya'nın gözde ziyaretçi rotası: Bled Gölü

Fayton - 12.07.2022
Ürettikleri dizi setlerinde kapışılıyor

Ürettikleri dizi setlerinde kapışılıyor

Fayton - 06.07.2022
Japonya'nın geleneksel insanlı faytonu: JinrikishaGeleneksel fayton popülerliğini kaybetmiyor

Japonya'nın geleneksel insanlı faytonu: JinrikishaGeleneksel fayton popülerliğini kaybetmiyor

Fayton - 04.06.2022
Askerde gördüğü kağnılar geçim kapısı oldu

Askerde gördüğü kağnılar geçim kapısı oldu

Fayton - 27.05.2022
Düğün sezonu açıldı, faytoncular zamanla yarışmaya başladı

Düğün sezonu açıldı, faytoncular zamanla yarışmaya başladı

Fayton - 24.05.2022
Haftanın tarihine bakış

Haftanın tarihine bakış

Fayton - 15.05.2022
Salihli'de 5 Eylül Atlı Spor Kulübü kuruldu

Salihli'de 5 Eylül Atlı Spor Kulübü kuruldu

Fayton - 09.05.2022
Hobi olarak başladığı iş, hayatını değiştirdi

Hobi olarak başladığı iş, hayatını değiştirdi

Fayton - 22.04.2022
200 yıllık demir ocağı küllerinden tekrar doğdu

200 yıllık demir ocağı küllerinden tekrar doğdu

Fayton - 01.04.2022
200 yıllık demir ocağı, küllerinden tekrar doğdu

200 yıllık demir ocağı, küllerinden tekrar doğdu

Fayton - 31.03.2022
El sanatları sergisi

El sanatları sergisi

Fayton - 01.03.2022

ABANT MİLLİ PARKI'NDA FAYTON YASAKLANDI - YENİDEN
Kadın girişimci, KOSGEB desteğiyle işinin patronu oldu

Kadın girişimci, KOSGEB desteğiyle işinin patronu oldu

Fayton - 25.02.2022
Prizren'in tek faytoncusu asırlık geleneği yaşatıyor

Prizren'in tek faytoncusu asırlık geleneği yaşatıyor

Fayton - 11.02.2022
Ani Ören Yeri'nde elektrikli fayton hizmet vermeye başladı

Ani Ören Yeri'nde elektrikli fayton hizmet vermeye başladı

Fayton - 06.12.2021
'Best Buddıes' buluşması heyecanı

"Best Buddıes" buluşması heyecanı

Fayton - 03.12.2021
Hayatını ahşap oymacılığına adadı

Hayatını ahşap oymacılığına adadı

Fayton - 13.11.2021
Beşiktaş Başkanı Çebi, şartlar uygun olursa Pjanic'in bonservisinin alınabileceğini söyledi

Beşiktaş Başkanı Çebi, şartlar uygun olursa Pjanic'in bonservisinin alınabileceğini söyledi

Fayton - 12.11.2021
Abant hafta sonu tatilcilerin akınına uğradı

Abant hafta sonu tatilcilerin akınına uğradı

Fayton - 31.10.2021
Shakespeare'in aynı isimli eserinden uyarlanan 'Hamlet' dizisinin basın gösterimi gerçekleştirildi

Shakespeare'in aynı isimli eserinden uyarlanan "Hamlet" dizisinin basın gösterimi gerçekleştirildi

Fayton - 14.10.2021
Rumeli ve Balkan düğünlerinin canlandırıldığı 'Necmi İğe Etnografya Müzesi'nde ilk nikah heyecanı yaşandı

Rumeli ve Balkan düğünlerinin canlandırıldığı 'Necmi İğe Etnografya Müzesi'nde ilk nikah heyecanı yaşandı

Fayton - 10.10.2021
Zuhal Olcay Edirne'de konser verdi

Zuhal Olcay Edirne'de konser verdi

Fayton - 02.10.2021
Türkiye Elektrikli ve Hibrit Sürüş Haftası'nı kutladı

Türkiye Elektrikli ve Hibrit Sürüş Haftası'nı kutladı

Fayton - 19.09.2021
Dükkana getirilen at kalmayınca, seyyar nalbantlığa başladı

Dükkana getirilen at kalmayınca, seyyar nalbantlığa başladı

Fayton - 16.09.2021
Rumeli ve Balkan düğünlerinin canlandırıldığı müze, gurbetçilerin de ilgi odağı oldu

Rumeli ve Balkan düğünlerinin canlandırıldığı müze, gurbetçilerin de ilgi odağı oldu

Fayton - 23.08.2021
Anadolu Nefesli Beşlisi, Sırbistan'da düzenlenen '14. Tamburica Festivali'ne konuk oluyor

Anadolu Nefesli Beşlisi, Sırbistan'da düzenlenen "14. Tamburica Festivali"ne konuk oluyor

Fayton - 18.08.2021
Tarihi kongre 102 yıl sonra canlandırıldı

Tarihi kongre 102 yıl sonra canlandırıldı

Fayton - 23.07.2021
GÜVENLİK SEKTÖRÜ İÇİN ELEKTRİKLİ ARAÇ ÜRETTİ

GÜVENLİK SEKTÖRÜ İÇİN ELEKTRİKLİ ARAÇ ÜRETTİ

Fayton - 20.07.2021
TBMM'de komisyonda 'İBB'nin kayıp atları' tartışması

TBMM'de komisyonda 'İBB'nin kayıp atları' tartışması

Fayton - 17.07.2021
Tatilcilerin gözde mekanı Sapanca'nın nüfusu 3 katına ulaştı

Tatilcilerin gözde mekanı Sapanca'nın nüfusu 3 katına ulaştı

Fayton - 16.07.2021
BAŞPEHLİVAN GÜRBÜZ'E, ANTALYA'DA COŞKULU KARŞILAMA

BAŞPEHLİVAN GÜRBÜZ'E, ANTALYA'DA COŞKULU KARŞILAMA

Fayton - 14.07.2021
660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri başpehlivanı Ali Gürbüz'e coşkulu karşılama (2)

660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri başpehlivanı Ali Gürbüz'e coşkulu karşılama (2)

Fayton - 13.07.2021
660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri başpehlivanı Ali Gürbüz'e coşkulu karşılama

660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri başpehlivanı Ali Gürbüz'e coşkulu karşılama

Fayton - 13.07.2021
Son dakika haber... Kırkpınar Şampiyonunun fayton kazası kamerada: 2 yaralı

Son dakika haber... Kırkpınar Şampiyonunun fayton kazası kamerada: 2 yaralı

Fayton - 11.07.2021
Ekonomik ve çevre dostu 'elektrikli scooter ile bisiklet' kullanımı yaygınlaştırılıyor

Ekonomik ve çevre dostu "elektrikli scooter ile bisiklet" kullanımı yaygınlaştırılıyor

Fayton - 11.07.2021
Denizli'de elektrikli gezinti araçları üreten iş insanı, evlenen kızı için elektrikli faytondan gelin arabası yaptı

Denizli'de elektrikli gezinti araçları üreten iş insanı, evlenen kızı için elektrikli faytondan gelin arabası yaptı

Fayton - 10.07.2021
TBMM'de komisyonda 'İBB'nin kayıp atları' tartışması

TBMM'de komisyonda 'İBB'nin kayıp atları' tartışması

Fayton - 09.07.2021
Samsun'da 'fayton bisikletler' ile çevreci geziler başladı

Samsun'da "fayton bisikletler" ile çevreci geziler başladı

Fayton - 05.07.2021
Son dakika! ÇILDIR GÖLÜ'NDE FAYTON SEZONU

Son dakika! ÇILDIR GÖLÜ'NDE FAYTON SEZONU

Fayton - 02.07.2021
Ece Ayhan şiirleri - En güzel kısa 15 Ece Ayhan şiiri

Ece Ayhan şiirleri - En güzel kısa 15 Ece Ayhan şiiri

Fayton - 23.06.2021
Kontrolden çıkan at, dünyaca ünlü meydanı böyle birbirine kattı

Kontrolden çıkan at, dünyaca ünlü meydanı böyle birbirine kattı

Fayton - 22.06.2021
Kayıp atları, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü talep etmiş

Kayıp atları, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü talep etmiş

Fayton - 16.06.2021
İBB'nin kayıp atlarının faturası Dörtyol Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü'ne kesiliyor! Memurluktan çıkarılması isteniyor

İBB'nin kayıp atlarının faturası Dörtyol Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü'ne kesiliyor! Memurluktan çıkarılması isteniyor

Fayton - 10.06.2021
Antalya'da sahiplendirilen 40 attan 2'si öldü, 2'si çalındı, 3'ü kayıp

Antalya'da sahiplendirilen 40 attan 2'si öldü, 2'si çalındı, 3'ü kayıp

Fayton - 06.06.2021
Son dakika... Görünümü ve manzarasıyla ilgi çeken 'Fayton Kayalar' turizme kazandırılacak

Son dakika... Görünümü ve manzarasıyla ilgi çeken "Fayton Kayalar" turizme kazandırılacak

Fayton - 30.05.2021
NACE kodları nedir? Hibe desteği NACE kodları listesi 2021! NACE kodu sorgulama

NACE kodları nedir? Hibe desteği NACE kodları listesi 2021! NACE kodu sorgulama

Fayton - 28.05.2021
Hibe desteği başvurusu nasıl yapılır? Hibe ödemeleri ne zaman yapılacak? Hibe desteğinden yararlanacak esnaflar...

Hibe desteği başvurusu nasıl yapılır? Hibe ödemeleri ne zaman yapılacak? Hibe desteğinden yararlanacak esnaflar...

Fayton - 25.05.2021
Esnafa yapılacak 3 bin ve 5 bin TL'lik hibe desteği ödemelerine başvurular yarın başlıyor

Esnafa yapılacak 3 bin ve 5 bin TL'lik hibe desteği ödemelerine başvurular yarın başlıyor

Fayton - 24.05.2021
Kars'ta bir zanlı tartıştığı kişiyi silahla vurarak yaraladı

Kars'ta bir zanlı tartıştığı kişiyi silahla vurarak yaraladı

Fayton - 21.05.2021
CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun'dan, Adalar'daki atlarla ilgili açıklama Açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun'dan, Adalar'daki atlarla ilgili açıklama Açıklaması

Fayton - 20.05.2021
Haftanın tarihine bakış

Haftanın tarihine bakış

Fayton - 16.05.2021
Adalar'daki atların akıbeti tartışılmaya devam ediyor (1)

Adalar'daki atların akıbeti tartışılmaya devam ediyor (1)

Fayton - 14.05.2021
Son dakika haberi! HATAY KAYIP ATLARI ALABİLMEK İÇİN BAŞKANIN ÇOCUKLARINDAN YARDIM İSTEMİŞLER

Son dakika haberi! HATAY KAYIP ATLARI ALABİLMEK İÇİN BAŞKANIN ÇOCUKLARINDAN YARDIM İSTEMİŞLER

Fayton - 12.05.2021
Adalar'da hayvanseverlerden İBB'ye 'kayıp at' tepkisi

Adalar'da hayvanseverlerden İBB'ye "kayıp at" tepkisi

Fayton - 10.05.2021
İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a cevap: Soruşturma talep ediyorum

İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a cevap: Soruşturma talep ediyorum

Fayton - 08.05.2021
İmamoğlu'ndan ön inceleme yanıtı: Bu sadece bir alışkanlık, dedem de böyle yürürdü

İmamoğlu'ndan ön inceleme yanıtı: Bu sadece bir alışkanlık, dedem de böyle yürürdü

Fayton - 05.05.2021
Adalar'da ürküten iddia: 'Sağlıklı atları, ruam hastası atlarla aynı yere kapattılar'

Adalar'da ürküten iddia: 'Sağlıklı atları, ruam hastası atlarla aynı yere kapattılar'

Fayton - 05.05.2021
YARIM ASIRLIK NALBANT, SON ÇİVİLERİNİ ÇAKIYOR

YARIM ASIRLIK NALBANT, SON ÇİVİLERİNİ ÇAKIYOR

Fayton - 02.05.2021
AK PARTİ İL BAŞKAN YARDIMCISI ALTUNAY 978 ATIN FAİLİ MEÇHUL

AK PARTİ İL BAŞKAN YARDIMCISI ALTUNAY 978 ATIN FAİLİ MEÇHUL

Fayton - 01.05.2021
AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Altunay, İBB'ye kayıp atları sordu

AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Altunay, İBB'ye kayıp atları sordu

Fayton - 01.05.2021
Kayıp atları savcılığa bildiren veteriner işleri müdürüne 'ihmal' soruşturması

Kayıp atları savcılığa bildiren veteriner işleri müdürüne 'ihmal' soruşturması

Fayton - 01.05.2021
HATAY'DAKİ KAYIP ATLARIN ÇİPLERİNİ ÇIKARDIĞI İDDİA EDİLDİ, EVİNDE İNCELEME YAPILDI

HATAY'DAKİ KAYIP ATLARIN ÇİPLERİNİ ÇIKARDIĞI İDDİA EDİLDİ, EVİNDE İNCELEME YAPILDI

Fayton - 26.04.2021
İBB'nin Hatay'a gönderdiği kayıp 100 atla ilgili kan donduran detaylar! Çiplerini çıkarmak için ameliyathane kurmuşlar

İBB'nin Hatay'a gönderdiği kayıp 100 atla ilgili kan donduran detaylar! Çiplerini çıkarmak için ameliyathane kurmuşlar

Fayton - 26.04.2021
İmamoğlu'ndan Nagehan Alçı'ya tepki: Tevfik Göksu'dan mesaj alıp bana soru sormayın

İmamoğlu'ndan Nagehan Alçı'ya tepki: Tevfik Göksu'dan mesaj alıp bana soru sormayın

Fayton - 23.04.2021
Büyükşehir'in Online Uluslararası 23 Nisan Şenliği başladı

Büyükşehir'in Online Uluslararası 23 Nisan Şenliği başladı

Fayton - 21.04.2021
Hatay'daki kayıp atlarla ilgili yeni detaylar! Bakamayınca kayıp ihbarı yapmışlar

Hatay'daki kayıp atlarla ilgili yeni detaylar! Bakamayınca kayıp ihbarı yapmışlar

Fayton - 21.04.2021
Kayıp atların sucuk yapıldığı iddiası veteriner işleri müdürüne soruldu, verdiği yanıt tuhaftı

Kayıp atların sucuk yapıldığı iddiası veteriner işleri müdürüne soruldu, verdiği yanıt tuhaftı

Fayton - 20.04.2021
Kayıp atlar başkanı istifa ettirdi

Kayıp atlar başkanı istifa ettirdi

Fayton - 20.04.2021
Mobil fener alayı Antalya'yı dolaşacak

Mobil fener alayı Antalya'yı dolaşacak

Fayton - 20.04.2021
Adalar'dan Hatay'a gönderilen 99 atın kaybolduğu iddiasına çifte soruşturma

Adalar'dan Hatay'a gönderilen 99 atın kaybolduğu iddiasına çifte soruşturma

Fayton - 19.04.2021
İBB'nin Adalar'dan toplatıp sahiplendirdiği atlar tartışma konusu oldu! Hatay'a gönderilen 50 at kayıp

İBB'nin Adalar'dan toplatıp sahiplendirdiği atlar tartışma konusu oldu! Hatay'a gönderilen 50 at kayıp

Fayton - 17.04.2021
Büyükşehir'in Geleneksel Ramazan Etkinlikleri sürüyor

Büyükşehir'in Geleneksel Ramazan Etkinlikleri sürüyor

Fayton - 16.04.2021
Kadim şehir Erzurum'un yüzlerce yıllık yapılarında Kovid-19 sessizliği yaşanıyor

Kadim şehir Erzurum'un yüzlerce yıllık yapılarında Kovid-19 sessizliği yaşanıyor

Fayton - 15.04.2021
Büyükşehir Belediyesinin Ramazan şenliklerini çevrim içi yapılacak

Büyükşehir Belediyesinin Ramazan şenliklerini çevrim içi yapılacak

Fayton - 14.04.2021
Antalya'da ramazanda gölge oyunları ve gösteriler çevrim içi düzenlenecek

Antalya'da ramazanda gölge oyunları ve gösteriler çevrim içi düzenlenecek

Fayton - 12.04.2021
Hayvan hakları savunucuları 2020 yılı hayvan hakkı ihlal raporunu açıkladı

Hayvan hakları savunucuları 2020 yılı hayvan hakkı ihlal raporunu açıkladı

Fayton - 08.04.2021
ADALILAR, 'NOSTALJİ' İÇİN ATLI FAYTON DA İSTİYOR

ADALILAR, 'NOSTALJİ' İÇİN ATLI FAYTON DA İSTİYOR

Fayton - 07.04.2021
Büyükada'da İSPARK ahırlarındaki atların özgür bırakılması için eylem yapıldı

Büyükada'da İSPARK ahırlarındaki atların özgür bırakılması için eylem yapıldı

Fayton - 06.04.2021
İBB, Adalar'da 100'e yakın atı ahıra hapsetti

İBB, Adalar'da 100'e yakın atı ahıra hapsetti

Fayton - 26.03.2021
Burgazada'daki ahırlar İBB tarafından yıkıldı

Burgazada'daki ahırlar İBB tarafından yıkıldı

Fayton - 24.03.2021
AFYONKARAHİSAR Babasından öğrendiği at arabacılığı mesleğini yaşatmaya çalışıyor

AFYONKARAHİSAR Babasından öğrendiği at arabacılığı mesleğini yaşatmaya çalışıyor

Fayton - 24.03.2021
BURGAZADA'DA AHIRLAR İBB TARAFINDAN YIKILDI

BURGAZADA'DA AHIRLAR İBB TARAFINDAN YIKILDI

Fayton - 24.03.2021
BURGAZADA'DA HAYVERSEVERLERDEN PROTESTO

BURGAZADA'DA HAYVERSEVERLERDEN PROTESTO

Fayton - 13.03.2021
Çalıların arasında buldu, gözü gibi bakıyor

Çalıların arasında buldu, gözü gibi bakıyor

Fayton - 13.03.2021
Rumeli, Balkan düğünlerinin canlandırılacağı müzenin hazırlıkları sürüyor

Rumeli, Balkan düğünlerinin canlandırılacağı müzenin hazırlıkları sürüyor

Fayton - 03.03.2021
Ekrem İmamoğlu kimdir? Fox Tv Çalar Saat konuğu Ekrem İmamoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği nedir?

Ekrem İmamoğlu kimdir? Fox Tv Çalar Saat konuğu Ekrem İmamoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği nedir?

Fayton - 15.02.2021
Oyuncak sevgisiyle eski ulaşım araçlarının minyatür ustası oldu

Oyuncak sevgisiyle eski ulaşım araçlarının minyatür ustası oldu

Fayton - 14.02.2021
6 yılda 23 bin parça kullanarak, tarihi konağın maketini yaptı

6 yılda 23 bin parça kullanarak, tarihi konağın maketini yaptı

Fayton - 26.01.2021
Kar yağışı Abant ve Kartalkaya'ya ilgiyi arttırdı (2)

Kar yağışı Abant ve Kartalkaya'ya ilgiyi arttırdı (2)

Fayton - 20.01.2021
Abant'ta kar güzelliği

Abant'ta kar güzelliği

Fayton - 15.01.2021
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