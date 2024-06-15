Üye Girişi
Haberler

Giza Piramitleri Kurban Bayramı'nda turistleri ağırlıyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mısır firavunu Khufu'nun anıt mezarı olan Keops Piramiti'nin de içinde bulunduğu Giza Piramitleri, Kurban Bayramı tatilinde Mısırlı ve yabancı turistleri ağırlıyor. Piramitlerin bulunduğu alanda atlı fayton ve develerle yolculuk yapılabiliyor. Günde 1000'den fazla ziyaretçi ağırlanıyor.

Mısır firavunu Khufu'nun anıt mezar olarak MÖ 2560'da yaptırdığı ve "Dünyanın Yedi Harikası" arasında gösterilen Keops Piramiti'nin de içinde bulunduğu Giza Piramitleri, Kurban Bayramı tatilinde Mısırlı ve yabancı turistleri ağırlıyor.

İsimlerini dönemin krallarından alan piramitler, en büyüğü Keops (Kral Khufu), ortanca piramit Kefren (Kral Khafre) ve küçük piramit Mikerinos (Kral Mnkaure) olmak üzere baba, oğul ve torun mezarı olarak başkent Kahire'nin güneybatısındaki Giza kentinde yer alıyor.

Ziyaretçiler, piramitlerin bulunduğu alanda atlı fayton ve develerle yolculuk yapıyor.

Günde 1000'den fazla ziyaretçi ağırlıyoruz

Mısırlı rehber Seyit Eid, AA muhabirine, Kurban Bayramı'nın bölgede hareketliği artırdığını söyledi. Bölgede turistlerin yoğun olarak deve ve fayton kullandığını aktaran Eid, Türkiye, İtalya ve Almanya başta olmak üzere dünyanın farklı noktalarından turistlerin piramitler bölgesine geldiğini belirtti.

Bütün dünyadan buraya ziyaretçilerin gelmesiyle mutlu olduklarını söyleyen Eid, şöyle konuştu:

"Ziyaretçiler özellikle Kurban Bayramı'nda yoğun olarak geldiler. Bayram nedeniyle yoğun bir akın var, bundan dolayı mutluyuz. Günde 1000'den fazla ziyaretçiyi ağırlıyoruz. Bütün dünya ülkelerinden insanları buraya bekliyoruz. İnsanlar buraya geldiklerinde piramitleri ve binlerce yıllık tarihe tanıklık ediyorlar."

İstanbul'dan gelen Seyid Bilal Akyol, antik Mısır medeniyetini tanımak için Kurban Bayramı'nda Mısır'a geldiğini belirterek, "Piramitler insanlık için ibretlik bir mekan ve esrarengiz bir yapısı var. Oldukça beğendik ve ilgimizi çekti." dedi.

Hatay'dan gelen Ahmet İri de Kurban Bayramı tatilini piramitleri görerek geçirmek istediğini aktardı.

Kadim bir medeniyetin bulunduğu bölgeye gelmekten dolayı çok mutlu olduğunu dile getiren İri, "Piramitlerin çok dehşet verici bir mimari yapısı var ve bizi en çok etkileyen şey o oldu. Yıllar içinde günümüze kadar gelmesi gerçekten büyük bir olay. Buna şahit olmak çok anlamlı. Gelinip görülmesi gereken bir yer. Bugüne kadar buraya gelmemekle hata yapmışım." diye konuştu.

Kaynak: AA / Güncel

Kurban Bayramı Mısır Deve Turizm Güncel Haberler

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde aracıyla yolu kapatarak eylem yapan şahıs tutuklandı

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde aracıyla yolu kapatarak eylem yapan şahıs tutuklandı

 İndirim sinyali mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın faiz sözleri kafa karıştırdı

İndirim sinyali mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın faiz sözleri kafa karıştırdı

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP iade-i ziyareti hazmedemedi, kibarlıktan anlamadılar

Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP iade-i ziyareti hazmedemedi, kibarlıktan anlamadılar

Bakmadan Geçme

İspanya - Hırvatistan maçı CANLI izle! (EURO 2024) İspanya - Hırvatistan EURO 2024 maçını hangi kanal veriyor, şifresiz nereden izlenir? #9917 Macaristan - İsviçre maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Macaristan - İsviçre maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? TRT 1 internetten neden izleyemiyorum, TRT 1 çöktü mü? #129300 Macaristan - İsviçre maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Macaristan - İsviçre maçı ne oldu? #9917 TRT 1 neden çekmiyor, TRT 1 sorun mu var? Macaristan - İsviçre maçı CANLI izle! (EURO 2024) Macaristan - İsviçre EURO 2024 maçını hangi kanal veriyor, şifresiz nereden izlenir? MasterChef Soykan kimdir? İcardi'ye benzeyen MasterChef yarışmacısı kim? Yurtdışında bayram namazı saat kaçta kılınıyor? Almanya, Fransa, İngiltere...? Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınıyor 2024? İl il bayram namazı saatleri belli oldu! Kurban Bayramı tebrik mesajları 2024! Kurban Bayramı Mesajları kısa ve öz 2024: Kısa ve anlamlı Kurban Bayramı mesajları! Kurban Bayramı mesajları! Whatsapp, Facebook ve Instagram için Kurban Bayramı mesajları! En güzel ve anlamlı resimli Kurban Bayramı mesajları! Bayram mesajları kısa anlamlı, en güzel bayram mesajları neler 2024? Dualı, ayetli, resimli Kurban Bayramı mesajları, sözleri! Kurban Bayramı mesajları 2024: En güzel resimli bayram mesajları İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 15 Haziran Cumartesi İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor?
Yurt dışı harç puluna 10 kat zam mı geliyor? Miktarı yalanlamayan GİB, stokçuları uyardı

Yurt dışı harç puluna 10 kat zam mı geliyor? Miktarı yalanlamayan GİB, stokçuları uyardı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title