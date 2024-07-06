Karşıyaka'da fayton kundaklayanlar tutuklandı

İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, kundakladıkları faytonu söndürmek için dışarı çıkanların üzerine ateş açarak; Fikriye Silistireli'nin (38) ölümüne, 8 kişinin de yaralanmasına neden olan ve gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen 5 şüpheli tutuklandı.

Olay, 5 Temmuz Cuma günü saat 02.30 sıralarında Yalı Mahallesi 1671 Sokak'ta meydana geldi. Fikriye Silistireli ve ailesine ait fayton, iddiaya göre evlerinin yakınında park halindeyken husumetli oldukları kişilerce kundaklandı. Yanan faytonu görüp söndürmek için dışarı çıkanlara pompalı tüfekle ateş açıldı. Saldırıda Silistireli ve 8 yakını yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılan yaralılardan Fikriye Silistireli, doktorların çabasına karşın kurtarılamadı. Diğer yaralılar ise tedavisinin ardından taburcu edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği, Analiz Büro Amirliği, Karşıyaka İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli A.G (22), E.C (20), G.A.D (19), C.G (24) ve Ş.G.'yi (17) gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerin 5'i de tutuklandı.