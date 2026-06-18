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New York'taki Central Park'ta fayton kazasında bir kişi öldü

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New York Central Park'ta turist taşıyan bir faytonun kontrolden çıkması sonucu 18 yaşındaki bir kişi öldü. Sürücünün fotoğraf çekmek için araçtan inmesiyle atın aniden hareketlenmesi kazaya yol açtı. Olay, fayton turlarının güvenliği ve hayvan hakları tartışmalarını yeniden alevlendirdi.

NEW ABD'nin New York kentindeki Central Park'ta turistlere yönelik hizmet veren faytonun kaza yapması sonucu 18 yaşında bir kişi hayatını kaybetti.

New York Polis Departmanından (NYPD) yapılan açıklamaya göre, Central Park'ta dört kişiyi taşıyan faytonun sürücüsü, yolcuların fotoğrafını çekmek amacıyla araçtan indi.

Sürücünün inmesiyle atın aniden hareketlenerek kontrolden çıkması sonucu meydana gelen kazada yere düşerek ağır yaralanan 18 yaşındaki genç, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, atın park içinde hızla koştuğu, yolcuların hareket halindeki araçtan düştüğü ve faytonun daha sonra başka bir faytona çarparak devrildiği görüldü.

Söz konusu olay, Central Park'ın simgelerinden biri olan ve turistler tarafından ilgi gören fayton turlarına ilişkin güvenlik tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı.

Parkı işleten sivil toplum kuruluşundan yapılan açıklamada, fayton turlarının sonlandırılması çağrısı yapıldı.

Her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turisti ağırlayan parkta hizmet sunan sektör, hayvanlara kötü muamele edildiği ve kent sakinleri için tehlike oluşturduğu gerekçesiyle yasaklanmasını isteyenlerin baskısıyla karşı karşıya.

Kaynak: AA / Şilan Turp
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