Edirne'de çocuklar fayton boyama etkinliğine katıldı

Kültür ve Turizm Bakanlığı Geleneksel El Sanatları Sanatçısı Özcan Abacı, anaokulu öğrencileriyle birlikte talika (fayton) boyama etkinliği gerçekleştirdi. Etkinlikte çocuklara geleneksel el sanatları ve müzik dinletisi sunuldu. Abacı, kültürel mirası yeni nesillere aktarmanın önemine vurgu yaptı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Geleneksel El Sanatları Sanatçısı Özcan Abacı tarafından çocuklarla birlikte talika (fayton) boyama etkinliği gerçekleştirildi.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından 50. Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında, Devecihan Kültür Merkezinde düzenlenen programda, anaokulu öğrencilerine talika (fayton) boyama teknikleri gösterildi.

Programa ayrıca Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu ney sanatçısı Serkan Kamacı da katılarak çocuklara müzik dinletisi sundu.

Ekinliğin çocuklar açısından önemli bir kazanım olduğunu vurgulayan Abacı, amaçlarının kültürel mirası yeni nesillere aktarmak olduğunu belirtti.

Bu tür faaliyetlerin devam etmesi gerektiğini ifade eden Arabacı, "Bugün burada çocuklarımızla birlikte talika tekeri boyama etkinliği yapıyoruz. Onlara hem bu kültürü tanıtıyoruz hem de gelişimlerine katkı sunmayı amaçlıyoruz." dedi.

Çırak yetiştirmek istediğini de dile getiren Abacı, çocukların ilgisiyle gelecekte yeni ustaların yetişebileceğini söyledi.

Abacı, geçmişte var olan kültürel değerlerin gelecek nesillere aktarılmasının önemine dikkat çekti.

Etkinliğe İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk de katıldı.

Kaynak: AA / Semay Ezgi Özçetin
