Fay hattı sorgulama nasıl yapılır? Evimin altından fay hattı geçiyor mu? Fay hattı sorgulama ekranı!

İzmir'de yaşanan 6.8'lik deprem, "Acaba evimin altından fay hattı geçiyor mu?" sorusunu akıllara getirdi. MTA'nın sitesine girerek veya E-Devlet'ten fay hattı sorgulaması yapabilirsiniz. Evimin altından fay hattı geçiyor mu? Nasıl fay hattı sorgulama yapabilirim? Fay hattı sorgula...

Türkiye, bulunduğu konum dolayısıyla deprem bölgesi olarak anılıyor. Fay hatları üzerine kurulan Türkiye sınırları içerisinde geneli artçı olmak üzere sıklıkla depremler meydana geliyor. Yer kabuğunu oluşturan levhaların harekleri sonucu sıkışarak birbirlerine sürtünmesi sonucu yaşanan kırılmayla depremler ortaya çıkar. Fay nedir? Fay hattı sorgulama nasıl yapılır? Evimin altından fay hattı geçiyor mu?

FAY NEDİR?

Fay ya da kırık, iki kıta sahanlığının birbirlerine sürtünerek zıt yönlerde hareketleri sonucu oluşan kırığa denir. Kırıkların uzunlukları boyunca jeolojik tabakalar iki ayrı blok halinde yer değiştirir. Bir kırığın fay olabilmesi için fay aynası, tavan ve taban blokları ve atıma gerek vardır.

FAY HATTI NEDİR?

Yer kabuğunu oluşturan, birbirlerinin hareketini engelleyen levhalar arasında sürtünme başlar. Levhaların birbirlerine sürtünmesi sırasında, büyük kaya kütlelerinin arasında kalan "fay" adı verilem zayıf yerler zorlanırlar ve buralarda gerilme enerjisi birikir.

Zorlanma ve sürtünmenin etkisiyle kısa süre içerisinde şiddetli bir kırılma ve hareket ortaya çıkar. Oluşan ilk harekete "deprem" (ana şok), şiddetli sarsıntının etkisiyle o bölgedeki yer kabuğunun zayıf diğer kısımlarının kırılmasına da "artçı depremler" (artçı şoklar) adı verilir.

FAY HATTI SORGULAMA HARİTASI...

FAY HATTI SORGULAMA NASIIL YAPILIR?

14 Haziran 1935 yılında kurulan MTA (Maden Teknik ve Arama Genel Müdürlüğü), madencilik üzerine araştırma ve çalışmalar yapıyor. Ayrıca MTA, Türkiye'deki yer altı kaynaklarını araştırarak, gerekli görülen yerlerde sondaj çalışmaları yapar. Yaşadığınız bölgede hangi fay hattı var MTA bünyesindeki fay hattı sorgulama haritasından öğrenilebilecek. Fay hattı bilgisine http://www.mta.gov.tr/v3.0/ adresinden ulaşılabilecek. Diğer yandna e-Devlet üzerinden erişim sağlabiliyor.

MTA'nın sayfasındaki yer bilimleri portalına tıkladıktan sonra görüntülenen harita üzerinden bulunulan konum girilerek faylar alanından gerekli bilgi ediniliyor.

FAY HATTI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN...

EVİMİN ALTINDAN FAY HATTI GEÇİYOR MU?

Evinizin altından fay hattı geçiyor mu öğrenmek için MTA'nın resmi sitesine veya E-Devlet'e giriş yaparak öğrenebilirsiniz.

EVİNİZİN ALTINDAN FAY HATTI GEÇİYOR MU? SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ...