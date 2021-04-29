Öğrencisinin Celal Şengör'e sorduğu soru ve Şengör'ün cevabı sosyal medyada gündem oldu

Akademisyen ve Jeolog Celal Şengör'e sorulan "Fay hatlarını söküp taşırsak depremin önüne geçmiş olur muyuz?" sorusu şaşkınlık yarattı. Kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturan soruya, Celal Şengör'ün verdiği 'portakal' yanıtı dikkat çekti.

Jeolog Celal Şengör'e öğrencisi tarafından sorulan "Fay hatlarını söküp taşırsak depremin önüne geçmiş olur muyuz?" sorusu sosyal medyada gündem olurken, Celal Şengör'ün soruya verdiği yanıt da en az soru kadar ilginçti.

Şengör'ün portakal benzetmeli yanıtı şöyle oldu: "Nasıl yapacağız onu Fay hattı dediğin 16 km'ye, Japonya'daki 700 km'ye kadar iniyor. Nasıl yapacağız onu? Litosferi düşün, portakal kabuğu gibi. Bu portakalın kabuğunu çeşitli parçalara ayır. Bu parçalar birbirlerine nazaran hareket ediyorlar. Neyi koparıp, nereye koyacaksın?

"ÇAKILI AL CEBİNE GÖTÜR, ONLAR DEPREM YAPMIYOR"

Fayların taşınması mümkün değil. Bütün Afrika'yı bir yere götürmen lazım. Deprem yapan faylar hakkında konuşuyoruz. Mini mini faylar da var. Onları, çakılın içinde de görüyorsun. Onları al cebine götür. Onlar deprem yapmıyor."

SORUYU SOSYAL MEDYADAN DUYURMUŞTU

Soruyu soran öğrencinin bir gün öncesinde "Fay hatlarını sökü taşırsak depremin önüne geçmiş olur muyuz?" sorusunu sosyal medya hesabından paylaşarak "Yarın Celal Şengör'e derste bu soruyu sorarım" paylaşımı yaptığı öğrenildi.