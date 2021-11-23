Favipiravir etkisiz mi?

Bilim Kurulu Üyesi Serap Şimşek Yavuz'un korona tedavisinde kullanılan Favipiravir ilacının etkisiz olduğunu açıklamasının ardından Sağlık Bakanı Koca durumla ilgili açıklama yaptı. Koca, "Favipiravir'in etkili olduğunu gösteren epey çalışma vardı." ifadelerini kullandı.

"FAVIPIRAVIR'İN ETKİLİ OLDUĞUNU GÖSTEREN EPEY ÇALIŞMA VARDI"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu. Koronavirüs tedavisinde kullanılan 'Favipiravir' ilacının etkinliğine ilişkin yapılan haberler in anımsatılması ve dağıtımına devam edilip edilmeyeceğinin sorulması üzerine Koca, "Pandemide birçok ilaç kullanıldı. Bu ilaçların etkinliği de süreç içinde belli olmuş oldu. Favipiravir'in etkisinin olduğunu gösteren epey çalışma vardı, bu çalışma da erken dönemde hafif ve orta şiddetli vakalar için etkisinin olduğun biliyoruz. Bilim Kurulu vatandaşın erken dönemde uygun olabilecek ilaca erişimini sağlamak üzere tavsiyelerde bulundu. O dönemde Favipiravir'in Türkiye'de üretimini yaptık. Şimdi ise 2 ilaç üzerinde yoğunlaşıldı. Molnupiravir'le ilgili izin alındı, bazı ülkelerde siparişini vermiş oldular. Bir de Pfizer ilacı var. Onlar ile ilgili çalışmalar devam ediyor. Türkiye olarak vatandaşımızı erken dönemde bu ilaçlarla tanışma noktasında kararlıyız" dedi.

MOLNUPIRAVIR AÇIKLAMASI

Bakan Koca, Molnupiravir'in Türkiye'de üretilmesine ilişkin duyuruda bulunduklarını belirterek, "Bunun için bize müracaat ederek 'Biz bu ruhsatı verebiliriz' dedik. Şu an 1 firma var ama biz en az 45 firmanın üretmesini, bize müracaat ettiklerinde toplu ruhsatlandırma düşünüyoruz. Bu dönemde rekabetle en düşük fiyata mal ederek vatandaşı buluşturmayı hedefliyoruz. Şu an onunla ilgili ruhsat alındı. ABD 5.2 milyar dolarlık sipariş verdi. Birçok ülke ilaca erişim çabası içinde. Biz Türkiye olarak zorunlu lisans vererek Türkiye'de üretimini birden fazla merkezde yaparak vatandaşı en ucuz maliyetle ücretsiz bu ilaçla buluşturmayı hedefliyoruz, bu çok sürmeyecek" diye konuştu.

"KAPATMA DÜŞÜNMÜYORUZ"

Bakan Koca, koronavirüs nedeniyle Avrupa'daki kısıtlamaların anımsatılarak Türkiye'de kısıtlamaya gidilip gidilmeyeceğinin sorulması üzerine, şöyle konuştu: "Türkiye'de yeni dönemde biz kapatmalarla salgın yönetimi düşünmüyoruz. Yeni dönemde 'Daha çok kişisel tedbirleri kişisel güvenlik çemberi ve aşıyı önemsiyor olacağız' demiştim. Yine aynı şekilde yeni dönemde kapatmaları düşünmüyoruz. Yeni dönemde kişisel tedbirleri özellikle aşıyı son derece önemsiyoruz. Herkesin aşı olmasının önemli olduğunu yer yer yanlış algı ile '2 aşı neden korumuyor' deniliyor. Benzer şekilde difteri, boğmaca, tetanoz 5 kere yapılıyor; 1 değil. Hepatit 1 kere mi yapılıyor? Covid aşısı olunca '1 tane niye korumuyor' diyoruz. Aşının da koruyuculuk süresi var 6 ay oluyor, 8 ay oluyor."

Koronavirüs Bilim Kurulunun elindeki bilgileri değerlendirip vatandaşa ne zaman aşı olması gerektiğini söylediğini aktaran Koca, "Eksik aşısı olanlar yaptırmalı çünkü 60 yaş üzerinde vaka oranı yüzde 17,1 ama vefat oranı yüzde 85,7. Ne kadar önemli olduğunu söylemek istiyorum." dedi.

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