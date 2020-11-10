Fava nasıl yapılır? 10 Kasım Masterchef yemekleri! Fava nedir, fava tarifi, fava malzemeleri nelerdir?
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Fava nasıl yapılır? 10 Kasım Masterchef yemekleri! Fava nedir, fava tarifi, fava malzemeleri nelerdir?

10.11.2020 21:17 | Son Güncelleme: 10.11.2020 21:21
Fava nasıl yapılır? 10 Kasım Masterchef yemekleri! Fava nedir, fava tarifi, fava malzemeleri nelerdir?

10 Kasım tarihinde ekranlara gelen Masterchef'te Atatürk'ün en sevdiği yemekler yapıldı. Peki, fava nedir? Fava nasıl yapılır?

10 Kasım Masterchef yemeklerinde dikkat çekenlerden biri Fava oldu! Fava Mustafa Kemal Atatürk'ün en sevdiği yemeklerden biri olarak gündeme geldi. Fava nasıl yapılır? Fava nedir?

FAVA MALZEMELERİ

2 su bardağı kuru bakla

4 su bardağı sıcak su

1 adet büyük boy kuru soğan

4 yemek kaşığı zeytinyağı

1/2 çay bardağı taze sıkılmış portakal suyu

1 yemek kaşığı toz şeker

1 tatlı kaşığı tuz

FAVA PÜF NOKTASI NEDİR?

Bol suda yıkadığınız kuru baklayı, daha kısa sürede pişmesi için bir gece önceden suda bekletin.Favanın servis öncesinde hafif sulu bir kıvamda kalması gerekmektedir. Bekledikçe suyunu çekecek ve kıvam alacaktır.

FAVA NASIL PİŞİRİLİR?

Aromatik tatlardan hoşlanıyorsanız favaya kereviz de ekleyebilirsiniz.

FAVA NASIL YAPILIR?

Kuru soğanı iri parçalar halinde doğrayın. Zeytinyağını derin bir tencerede kızdırın. Doğradığınız kuru soğanı, hafif bir renk alana kadar kavurun.

Sıcak suyu tencereye aktarın. Pişirme süresini kısaltmak adına uzun süre suda beklettiğiniz kuru bakla, toz şeker, tuz ve portakal suyunu ekleyin.

Baklalar yumuşayana kadar yaklaşık 45 dakika orta ateşte kaynatın. Zeytinyağının eşsiz bir tat verdiği favaya kavuşmak için blender yardımıyla karışımı püre haline getirin.

Ilındıktan sonra servis tabağına alın. Üzerine bolca zeytinyağı gezdirin. Arzuya göre dereotu ile süsleyin.

Bu keyfi daha da doyurucu hale getirmek için kızarmış ekmek dilimleri üzerinde sevdiklerinizle paylaşın.

Zeytinyağlı Fava Tarifinin Servis Önerisi

Silikon servis kaplarında şekil verdiğiniz favayı porsiyon olarak da ikram edebilirsiniz.

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