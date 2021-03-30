Fatsa'da trafikte yaya önceliği için 'kırmızı şerit' çekildi
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Fatsa'da trafikte yaya önceliği için 'kırmızı şerit' çekildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Fatsa'da trafikte yaya önceliği için 'kırmızı şerit' çekildi

Ordu'nun Fatsa ilçesinde, İçişleri Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan trafikte yayaların geçiş üstünlüğüne yönelik farkındalık etkinliği düzenlendi.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde, İçişleri Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan trafikte yayaların geçiş üstünlüğüne yönelik farkındalık etkinliği düzenlendi.

"Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir" uygulaması kapsamında, ilçenin farklı noktalarında yaya geçitlerine kırmızı çizgiler çizildi. Etkinlikte, Fatsa Kaymakamı Ömer Lütfi Yaran ve Fatsa İlçe Emniyet Müdürü Sercihan Barutçu ile ilgililer farkındalık oluşturmak adına kırmızı çizgileri çekerken, sürücülere ise bilgilendirildi broşürler dağıtılarak, uyarılarda bulunuldu.

İçişleri Bakanlığı'nın öncülüğünde tüm Türkiye'de farkındalık oluşturmak amacıyla uygulama yapıldığını söyleyen Fatsa Kaymakamı Ömer Lütfi Yaran, "Bu çalışma birkaç yıl önce uygulamaya konulmuştu. Zamanla insanlarımızın farkındalığı biraz daha arttı. Özellikle yaya ve okul geçitlerinin olduğu alanlarda sürücülerin daha fazla dikkat etmesi konusunda bilinçlendirmeler yapılarak bu etkinlikler sürdürülüyor. İlçemizdeki bütün yaya geçitlerine kırmızı şerit çekilerek bilinçlendirme yapıldı. Tüm sürücülerimize trafikte daha dikkatli olmalarını ve yayalara öncelik vermelerini rica ediyorum" dedi.

Etkinlik sonrası sürücüleri bilgilendiren Kaymakam Yaran, ebeveynleri ile birlikte araç içerisinde bulunan çocuklara kırmızı düdük hediye ederek, onlardan trafikte hata yapan anne ve babalarını uyarmalarını istedi. - ORDU

Fatsa'da trafikte yaya önceliği için 'kırmızı şerit' çekildi
Fatsa'da trafikte yaya önceliği için 'kırmızı şerit' çekildi
Fatsa'da trafikte yaya önceliği için 'kırmızı şerit' çekildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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