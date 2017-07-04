Fatsa'da Sel Afeti Zararları Giderildi

Ordu'nun Fatsa ilçesine bağlı Aslancami Mahallesi'nde Fatsa Belediyesi Kırsal Müdürlüğü tarafından 2 ay süren çalışmayla, bir yıl önce yaşanan sel afetinin yaraları tamamen sarıldı.



Aslancami Mahallesi Muhtarı Telat Arslan ve halkın talebini değerlendiren Fatsa Belediyesi Kırsal İkinci Bölge Müdürlüğü ekipleri Saitler, Soptalı, Töngelli ve Küpdüşen Mahallelerinde 2 ay süren çalışma ile selden sonra meydana gelen uçuklar temizlendi, yol geçişlerinde dere yataklarına yağmur suyu boruları yenileme çalışması tamamlandığı bildirildi.



Fatsa Belediye Başkan Yardımcısı Muharrem Aktepe, bölgede 1 yıl önce bir sel afeti yaşandığını hatırlatarak, "Bu sel afetinde ilçemizin birçok bölgesinde olduğu gibi Aslancami Mahallemizde de çok ciddi hasarlar yaşandı. Kırsal Müdürlüğü ekiplerimiz yaptıkları program ile Aslancami Mahallemizdeki çalışmaları tamamladı. Bundan sonraki süreçte çalışması tamamlanan yerlerde çakıllama programı başlayacağız. İnşallah bu yıl sonunda Aslancami Mahallemizde yol sorunu kalmayacak" dedi.



Aslancami Muhtarı Telat Arslan ise Fatsa Belediye Başkanı Hüseyin Anlayan ve ekibine yaptıkları çalışmadan dolayı teşekkür ettiklerini söyledi. - ORDU