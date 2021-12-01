Fatsa'da korona virüs denetimleri sürüyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Fatsa'da korona virüs denetimleri sürüyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Fatsa'da korona virüs denetimleri sürüyor

Ordu'nun Fatsa ilçesinde, korona virüs tedbirleri kapsamında kaymakamlık bünyesinde oluşturulan denetim ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

ORDU (İHA) - Ordu'nun Fatsa ilçesinde, korona virüs tedbirleri kapsamında kaymakamlık bünyesinde oluşturulan denetim ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Korona virüs salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma ve tedbirlere uyulup-uyulmadığını denetlemek amacıyla, Fatsa Kaymakamı Ömer Lütfi Yaran başkanlığında oluşturulan ekip, ilçede denetim gerçekleştirdi. Görevliler denetim esnasında pandemi tedbirleri hakkında hatırlatmalarda bulundu.

Denetimler sonrasında açıklama yapan Kaymakam Ömer Lütfi Yaran, alınan tedbirlere maske, mesafe ve temizlik kurallarına hassasiyetle uyulması gerektiğini söyledi. - ORDU

Fatsa'da korona virüs denetimleri sürüyor

Fatsa'da korona virüs denetimleri sürüyor

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title