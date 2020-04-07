Fatsa'da dev dalgalar kara yoluna ulaştı
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Karadeniz, Dalgalar, Fatsa, Ordu, Yerel

Fatsa'da dev dalgalar kara yoluna ulaştı

Fatsa'da dev dalgalar kara yoluna ulaştı Ordu'nun Fatsa ilçesinde 4 metreyi bulan dev dalgalar, kayalıkları aşıp kara yoluna ulaştı.

07.04.2020 14:40 | Son Güncelleme: 07.04.2020 14:43
Fatsa'da dev dalgalar kara yoluna ulaştı

Fatsa'da dev dalgalar kara yoluna ulaştı

ORDU - Ordu'nun Fatsa ilçesinde 4 metreyi bulan dev dalgalar, kayalıkları aşıp kara yoluna ulaştı.

Karadeniz'de fırtına nedeniyle dev dalgalar oluştu. Dalgalar, sahil caddesi Balıkçı Barınağı mevkisinde kıyılara zarar verdi. Yaklaşık 1 kilometrelik mesafede kara yolu, dalgaların fırlattığı taşlarla kaplandı. Dalgalar nedeniyle yoldan geçen araçların zarar görmemesi için polis önlem aldı. Belediye görevlilerince yollar temizlenmeye çalışıldı. Dalgadan dolayı yolda su birikintisi meydana gelirken, kayalara çarparak yola sıçrayan dalganın 3-4 metre yükseldiği görüldü. Dalganın devam etmesi nedeniyle araç geçişleri kontrollü sağlandı.

Fatsa'da dev dalgalar kara yoluna ulaştı

Kaynak: İHA

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Fatsa'da dev dalgalar kara yoluna ulaştı
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