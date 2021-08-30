Fatsa'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı
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Fatsa'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı

Fatsa'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Ordu'nun Fatsa ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü törenlerle kutlandı.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü törenlerle kutlandı.

Kaymakam Ömer Lütfi Yaran ve Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar'ın Atatürk Anıtına çelenk sunumun ardından bir dakikalık saygı duruşu yapıldı ve İstiklal Marşı okundu.

İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Fatsa Askerlik Şubesi Başkan Vekili Personel Asteğmen Ülgen Semih Öçal gerçekleştirdi. Fatsa Fen Lisesi öğrencileri Sanem Yurttaş ve Serra Karabina'nin şiirlerini okumasından sonra tören sona erdi. - ORDU

Fatsa'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı
Fatsa'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı
Fatsa'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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