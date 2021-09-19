Fatsa'da 19 Eylül Gaziler Günü kutlandı

Ordu'nun Fatsa ilçesinde, 19 Eylül Gaziler Günü dolaysıyla kutlama etkinliği düzenlendi.

Hükümet Konağı önünde düzenlenen kutlama etkinliği kapsamında Atatürk Anıtı'na kaymakamlık, garnizon komutanlığı, belediye başkanlığı ve Muharip Gaziler Derneği tarafından çelenk konuldu. Bir dakikalık saygı duruşlunda bulunulmasının ve ardından İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan program, çeşitli etkinlikler ve konuşmalar ile devam etti.

Törene, Fatsa Kaymakamı Ömer Lütfi Yaran, Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, Cumhuriyet Başsavcısı Özcan Çabukoğlu, daire amirleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, gaziler, şehit yakınları ve ilgililer katıldı. - ORDU