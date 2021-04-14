Fatsa Belediyesi, 23 Nisan konulu ödüllü resim yarışması düzenliyor
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Fatsa Belediyesi, 23 Nisan konulu ödüllü resim yarışması düzenliyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Fatsa Belediyesi, 23 Nisan konulu ödüllü resim yarışması düzenliyor

ORDU (İHA) – Ordu'nun Fatsa Belediyesi tarafından '23 Nisan Coşkusunu Resme Sığdır' temalı ödüllü resim yarışması düzenlenecek.

ORDU (İHA) – Ordu'nun Fatsa Belediyesi tarafından '23 Nisan Coşkusunu Resme Sığdır' temalı ödüllü resim yarışması düzenlenecek.

Fatsa Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlediği yarışma ile salgın nedeniyle evlerinden çıkamayan çocuklara bayram coşkusunu resimlerle yaşatacak. Ödüllü resim yarışmasında çocuklar, ilkokul ve ortaokul öğrencileri olmak üzere 2 kategoride yarışacak. Resim yarışmasının her birinde birinciye dizüstü bilgisayar, ikinciye tablet, üçüncüye akıllı saat verilecek. Başvurular, Fatsa Belediyesi 0538 544 53 25 numaralı WhatsApp hattı üzerinden alınacak. Yarışmaya katılmak isteyen çocuklar, ad ve soyadları ile birlikte, yarışmak istedikleri kategorideki çalışmaları, belirlenen adreslere gönderebilecek.

"23 Nisan Coşkusunu Resme Sığdır" temalı ödüllü resim yarışmasının bu yıl ikincisini düzenlediklerini ifade eden Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, pandemi nedeniyle bu yıl da 23 Nisan coşkusunu evlerde yaşatacaklarını ifade ederek, "İnanıyoruz ki, bu zor günleri geride bıraktığımızda, çoluk çocuk, genç yaşlı tüm komşularımızla Fatsa'mızın meydanlarını, sokaklarını doldurarak yarım kalan kutlamalarımızı büyük bir coşku ile gerçekleştireceğiz. Ancak bu süreçte çocuklarımızın sağlığı her şeyden önemli. Biz onlara güzel bir gelecek bırakmak için çalışırken tüm kardeşlerimi, 23 Nisan Coşkusunu resme sığdır temalı, resim yarışmasına davet ediyorum" dedi.

Yapılan eserlerin, 20 Nisan tarihi saat 20.00'a kadar gönderilmesi gerektiği bildirildi. - ORDU

Fatsa Belediyesi, 23 Nisan konulu ödüllü resim yarışması düzenliyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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