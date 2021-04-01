Fatmanur Altun'u isyan ettiren karar! Hakaret eden sanığa beraat veren mahkemeden skandal ifadeler

TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanı Fatmanur Altun, kendisine hakaretlerde bulunan kişinin mahkeme tarafından cezalandırılmamasına ve mahkemenin ifadelerine tepki gösterdi. Twitter hesabından beraat kararını eleştiren Altun, "'İslamla ilgileri yok bu aç köpeklerin' ifadesi hakaret değilmiş. Ayrıca bu ifadenin 'olgusal temeli' varmış" ifadelerini kullandı.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un eşi ve TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanı Fatmanur Altun, kendisine hakaret eden kişiye dava açtı. İstanbul 16. Asliye Ceza Mahkemesi, Altun'a "İslamla ilgileri yok bu aç köpeklerin" ifadeleriyle hakaret eden zanlı hakkında beraat kararı verdi.

Mahkeme beraat kararına dayanak olarak kurduğu karar metninde ise, "İfadenin içeriği değerlendirilirken ilk olarak belirlenmesi gereken husus olarak söz konusu ifadenin somut bir olgu isnadı olmayıp değer yargısı açıklaması olduğu belirlenmiş, bu değer yargısı açıklamasının belli düzeyde olgusal temel içerdiği anlaşılmıştır. Sonuç olarak belli bir tanınmışlık düzeyi bulunan katılanın eylemlerinin öngörülebilir bir sonucu olarak dile getirilen ve yeterli alt yapıya sahip değer yargısı açıklamasını dile getiren sanığın ifade özgürlüğünün korunması gerekliliğinin, katılanın şeref ve itibarına yapılan müdahalenin cezalandırılmasından ağır bastığı" gerekçesiyle beratı kararı verdi.

"AÇ KÖPEKLER İFADESİNİN OLGUSAL BİR TEMELİ VAR" VAR

Söz konusu karara Twitter hesabından tepki gösteren Altun, "Bu ifadenin 'olgusal temeli' varmış. Yani 'deney/gözlemle doğrulanabilecek kadar doğru' bir ifade imiş." ifadelerini kullandı.

Kararın ardından çok üzgün olduğunu belirten Altun, "'Öz yurdunda garipsin, öz vatanında parya' Söyleyecek başkaca da söz bulamıyorum." diyerek paylaşımını noktaladı.

ALTUN'UN AVUKATINDAN İLK AÇIKLAMA

Fatmanur Altun'un avukatı Sezgin Tunç ise, "Bir karanlık zihniyettin kötücül bir fiiliyle karşı karşıyayız yine. Bu karar hakkında elbette tüm haklarımızı sonuna kadar kullanacağız. Kararı veren hakim hakkında da idari, hukuki ve cezai tüm yolları sonuna kadar kullanacağız" dedi.