Fatma Turgut ile Can Baydar ayrıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Fatma Turgut ile Can Baydar ayrıldı

Fatma Turgut ile Can Baydar ayrıldı
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Fatma Turgut, iki senedir birlikte olduğu Can Baydar'dan ayrıldığı ortaya çıktı. Daha önce aşklarına ikinci şans veren çift, yine ilişkilerini noktaladı. İşte detaylar...

Snob Magazin'in özel haberine göre; Fatma Turgut, iki senedir birlikte olduğu müzisyen Can Baydar'dan ayrıldığı ortaya çıktı. Çiftin, ilişkisinin bittiği Instagram'dan birbirlerini takipten çıkmasıyla anlaşıldı. Geçtiğimiz ay Baydar'la Nişantaşı'nda görüntülenen Turgut, evlilik sorularına, "Hayır yok" demişti.

İkili için geçtiğimiz günlerde de yaz aylarında nikah masasına oturacağı iddia ediliyor.

Kaynak: Snob Magazin

Esra Erol'da ilginç olay! Eşi evden kaçan 72 yaşındaki adamdan şok sözler: Gelmeyecekse söylesin, benim acil evlenmem lazım
Esra Erol'da ilginç olay! Eşi evden kaçan 72 yaşındaki adamdan şok sözler: Gelmeyecekse söylesin, benim acil evlenmem lazım
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Engin Altay Ersin Tatar Vedat Bilgin Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Ebru Gündeş Merve Dizdar Serenay Sarıkaya
Spor Mesut Özil Ali Tandoğan Abdullah Avcı Mustafa Cengiz Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Mayıs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Fatma Turgut ile Can Baydar ayrıldı - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.4.2021 00:39:26. #1.14#

title