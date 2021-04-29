Fatma Turgut ile Can Baydar ayrıldı
Fatma Turgut, iki senedir birlikte olduğu Can Baydar'dan ayrıldığı ortaya çıktı. Daha önce aşklarına ikinci şans veren çift, yine ilişkilerini noktaladı. İşte detaylar...
Snob Magazin'in özel haberine göre; Fatma Turgut, iki senedir birlikte olduğu müzisyen Can Baydar'dan ayrıldığı ortaya çıktı. Çiftin, ilişkisinin bittiği Instagram'dan birbirlerini takipten çıkmasıyla anlaşıldı. Geçtiğimiz ay Baydar'la Nişantaşı'nda görüntülenen Turgut, evlilik sorularına, "Hayır yok" demişti.
İkili için geçtiğimiz günlerde de yaz aylarında nikah masasına oturacağı iddia ediliyor.
Kaynak: Snob Magazin