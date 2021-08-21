Fatma Turgut adeta Bilecik'i salladı
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Fatma Turgut adeta Bilecik'i salladı

Fatma Turgut adeta Bilecik'i salladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Magazin

Bilecik Belediyesi tarafından 'Güzel Geceler' sloganıyla düzenlenen konser programında sahne alan Fatma Turgut, izleyicilerden büyük beğeni aldı.

Bilecik Belediyesi tarafından 'Güzel Geceler' sloganıyla düzenlenen konser programında sahne alan Fatma Turgut, izleyicilerden büyük beğeni aldı. Sahne performansı ile Fatma Turgut adeta Bilecik'i salladı.

Gölpark Amfi Tiyatroda gerçekleştirilen konserde binlerce Bilecikli, Fatma Turgut'un seslendirdiği şarkılarla eğlendi. Belediye Başkanı Semih Şahin ve eşi Serpil Şahin de konsere katılarak, vatandaşların eğlencesine ortak oldu.

"Daha büyük konser alanları yapacağız"

Belediye Başkanı Semih Şahin, konsere katılımın çok olduğuna dikkat çekerek, "Bundan iki buçuk yıl önce Başkan seçildiğimde sahneye çıkıp konuştum ve şunları söylemiştim. 'Korku yenildi, umut kazandı' dedim. Şimdi görüyorum ki bu kadar genci bir arada gördüğümde doğru söylediğimi anlıyorum. Bir de ilk yıl konserlerden sonra buranın iki kat büyüklüğünde bir yer yapmamız lazım demiştim. Şimdi karar değiştirdim. Buranın beş katı büyüklüğünde yapacağız. Fatma hanım ve hepinize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Bilecik muhteşem bir tablo ortaya koydu"

Sanatçı Fatma Turgut yaptığı kısa değerlendirmede, "Bilecik'te olduğum için çok mutluyum. Gerçekten burada Bilecik'in çok muhteşem bir tablo ortaya koyduğunu gördüm. Belediye Başkanımıza sizlerle buluşma imkanı verdiği için çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - BİLECİK

Fatma Turgut adeta Bilecik'i salladı
Fatma Turgut adeta Bilecik'i salladı
Fatma Turgut adeta Bilecik'i salladı
Fatma Turgut adeta Bilecik'i salladı
Fatma Turgut adeta Bilecik'i salladı
Fatma Turgut adeta Bilecik'i salladı
Fatma Turgut adeta Bilecik'i salladı
Fatma Turgut adeta Bilecik'i salladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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