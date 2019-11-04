Fatma Şahin: "Gaziantep Millet Bahçesi, müzeler ile yeşili birleştirecek"

04.11.2019 14:04

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, yıkılan Kamil Ocak Stadyumu'nun yerine yapılacak Millet Bahçesi'nin, Roma ve Hitit dönemi eserlerinin sergilendiği Gaziantep Arkeoloji Müzesi ve Gaziantep Panorama 25 Aralık Müzesi ile yeşil alanları birleştireceğini belirtti.

Şahin, Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda düzenlenen Millet Bahçesi Planlama Alanı Değerlendirme Toplantısı'nda yaptığı açıklamada, Gaziantep Millet Bahçesi projesinin, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca onaylanan son halini tanıttı.

Gaziantep'in çok özel bir bölgede olduğunu, kentin taşıdığı mirasın kendilerine büyük sorumluluklar getirdiğini anlatan Şahin, "Gaziantep yaşanılabilen en eski şehirler arasında dünyada 9'uncu sırada yer alıyor. Çevremizdeki kaosa rağmen bir üretim şehri olduğumuzu görüyoruz. Yaklaşık 400 bin mülteciyle yıllardır beraber yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kültürlerini, medeniyetlerini önem ve hassasiyetle geleceğe taşıdıklarına işaret eden Şahin, şöyle konuştu:

"En önemlisi bir Gaziantep modeli oluşturuyoruz. Bu bir insanlık modelidir. Çok kültürlülük üzerinden bir kardeşlik hukuku taşıyoruz. Bu kapsamda en önemli farkımız insanımızdır. Onların fazileti ve erdemi için kendilerine minnettarız. Kendimizi 'dirençli şehir' olarak tanımlıyorum. Her şartta üretmeyi ve ayakta kalmayı başarıyoruz. Bu herkesin başarabileceği bir şey değil. Kamuoyundan gelen bilgiler doğrultusunda, istişare yaparak doğru kararlar almaya çalışıyoruz."

Şahin, kentin gastronomi alanında UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'nda yer aldığını anımsatarak, "UNESCO'ya girmek demek dünyanın gündemini yakalamak demektir, dünyanın çekim gücü olmak demektir. Bunun anlamı, şehir ekonomisidir, şehir kalkınmasıdır. Her bir alınan kararın şehre ve bölgeye çok ciddi dönüşleri var." dedi.

Yaklaşık 100 milyon liralık yatırım

Dünyada yeni trendin yeşil ve müze olduğuna işaret eden Şahin, "Şehrin merkezine yapılacak Millet Bahçesi, Roma ve Hitit dönemi eserlerinin sergilendiği Gaziantep Arkeoloji Müzesi ve Gaziantep Panorama 25 Aralık Müzesi ile yeşili birleştirecek. Herkesin hayat bulacağı büyük bir meydanı kentimize kazandıracağız. Proje çerçevesinde 4 bin 800 metrekarelik alanda, Gaziantep'in el sanatlarının yansıdığı, kutnu, bakır ve yemeninin satılacağı tek katlı iş yerleri olacak. Bu alanı bir ticari alan olarak görmeyin. Önce insan, önce Gaziantep mantığıyla hayata geçirecek bir alan olarak yorumlanmasını istiyorum." diye konuştu.



Şahin, Gaziantep Millet Bahçesi'nin yaklaşık 100 milyon liralık yatırım olduğunu vurgulayarak, "Bunu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yapıyor. Burada bir irade var. Burada Bakanımızın, milletvekillerimizin takibi, Cumhurbaşkanımızın talimatı var." ifadelerini kullandı.

Meydanların canlı hale getirilmesi gerektiğini dile getiren Şahin, proje kapsamında insanların gelip alışveriş yaptığı, çay, kahve içtiği alanların olacağını, yer altına da 800 araçlık otopark yapılacağını anlattı.

Şahin, proje kapsamında, Kamil Ocak Spor Salonu'nun yerine de Toprak Mahsulleri Ofisinin arkasında, aynı isimle daha büyük bir spor salonu kurulacağını kaydetti.

Millet Bahçesi inşaat çalışmaları sırasında yolların trafiğe kapatılmayacağını bildiren Şahin, çalışmalar sırasında halkın mağdur edilmeyeceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA