Fatma Öğretmenin 'mavi kapak' projesi büyüyor
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Fatma Öğretmenin 'mavi kapak' projesi büyüyor

Fatma Öğretmenin 'mavi kapak' projesi büyüyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Kırşehir'de, tanıştığı engelli vatandaştan etkilendikten sonra proje geliştiren Fatma öğretmene şehirde sanayici ve esnaflar da destek sunuyor.

Kırşehir'de, tanıştığı engelli vatandaştan etkilendikten sonra proje geliştiren Fatma öğretmene şehirde sanayici ve esnaflar da destek sunuyor.

Kırşehirli resim öğretmeni Fatma Özcan, yardıma gittiği bir engellinin hayat hikayesinden yola çıkarak akülü araba ihtiyacı olan engellilerin araçlara rahat ulaşması için Kırşehir Belediyesi ile proje geliştirdi. Koronavirüs etkisi nedeniyle alınan önlemler kapsamında insanların evlerine kapandığı süreçleri değerlendiren Özcan, Sağlık Çalışanları Derneği ile hazırladığı proje kapsamında şehirde mavi kapak toplanmasına aracılık yaptı. Kırşehirli sanayiciler de yapılan çağrıya kayıtsız kalmadı. Kırşehir'de bulunan döküm sanayi yetkilileri pandemi etkisi ile hazır su kullanımına geçtikten sonra işçiler tarafından biriktirilen 400 kilogramlık mavi kapakları Fatma öğretmenle irtibat kurarak teslim etti.

Özcan, devlet kurumları, iş insanlarını ve gönüllü kişilerle başlattıkları kampanyanın belediye desteği ile yayılması sonrası iş insanlarının da duyarsız kalmamasının kendilerini mutlu ettiğini ifade etti. Kırşehir'de, sosyal tesisler, caddeler ve hastane girişine konulan tanıtım kutuları ile mavi kapak kampanyasına destek aranıyor. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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