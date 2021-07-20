Fatma Girik sağlık durumu nasıl? Fatma Girik kaç yaşında? Fatma Girik filmleri!
Uzun süredir Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşayan Yeşilçam'ın önemli isimlerinden Fatma Girik sağlık sorunları sebebiyle hastaneye kaldırıldı. Peki, Fatma Girik sağlık durumu nasıl? Fatma Girik kaç yaşında? Fatma Girik filmleri!
Filmlerin yanı 45'lik plakta dolduran Fatma Girik,Yeşilçam'ın en üretken olduğu dönemler olan 1960'lı ve 1970'li yıllarda Fikret Hakan'dan Suzan Avcı'ya, Yılmaz Köksal'dan Hülya Koçyiğit'e kadar onlarca sinema oyuncusu müzik plakları dordurmuşlardı. Bu plak yapma furyasına Fatma Girik'te katıldı ve birkaç 45'lik plak da o doldurdu.
FATMA GİRİK SAĞLIK DURUMU
Bodrum'da yaşayan usta oyuncu Fatma Girik, göğüs hastalıkları enfeksiyonu nedeni ile hastaneye kaldırıldı. Bir süre doktor kontrolünde olacak olan oyuncunun annesinin de sağlık sorunları sebebiyle hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.
FATMA GİRİK KİMDİR?
Fatma Girik (d. 12 Aralık 1942, İstanbul), Türk oyuncu, eski siyasetçi.
İstanbul'da doğdu. Cağaloğlu Kız Lisesi'ni bitirdi. 1957 yılında ilk baş rolü olan, yönetmenliğini ve senaristliğini Seyfi Havaeri'nin yaptığı Leke'ydi. Leke'yi oyuncu olarak adından bahsettirmeyi başaramadığı birkaç iddiasız yapım daha izledi. Fatma Girik'in performansıyla dikkatlerden kaçmayacağı film, Memduh Ün'ün yönetmenliğindeki 1960 yapımı Ölüm Peşimizde'ydi. Memduh Ün'le tanışıklığı Girik'in hayatındaki dönüm noktalarından biri oldu.
180'den fazla filmde rol aldı. İleriki yıllarında siyasete de atılan Fatma Girik bir süre Şişli Belediye Başkanlığı yaptı. Siyaset ve oyunculuğun dışında kısa bir dönem televizyon ekranlarında Söz Fato'da adlı bir programın sunuculuğunu da yapmıştır.
FATMA GİRİK FİLMLERİ
Sinema bir mucizedir (2005)
Büyülü fener (2005)
Japon Isi (1987)Japan Robot
Yılanların öcü (1985) Irazca
Nefret (1984)
Postaci (1984) Sevatap
Gülsüm Ana (1982)
Kanlı Nigar (1981) Kanlı Nigar
Gelincik (1978)
Yasam kavgası (1978)Emine
Intikam Melegi - Kadın Hamlet (1977) Hamlet
Hatasız kul olmaz (1977)
Meryem ve Ogulları (1977)Meryem
Ölmeyen sarki (1977)
Agrı dagı efsanesi (1975)Gülbahar
Kara peçe (1974)
Kuma (1974) .... Hanım
Önce vatan (1974)
Dagdan inme (1973)Elif
Gönülden yaralılar (1973) Zeynep
Kambur (1973)Azize
Kızgın toprak (1973)Sultan
Toprak Ana (1973)
Murat ile nazlı (1972) Nazlı
Namus (1972) .... Zeynep
Acı (1971) .... Zelha
Iki ruhlu kadın (1971) .... Selma
Kerem ile Asli (1971) .... Asli
Kategori: Mahsere kadar (1971) .... Fatma
Kategori: Mualla (1971)
Kategori: Önce sev sonra öldür (1971)
Kategori: Satın alinan koca (1971)
Kategori: Solan bir yaprak gibi (1971)
Yarın son gündür (1971)
Duyduk duymadık demeyin (1970)
Ham meyva (1970)
Meçhul kadin (1970) Nermin
Sevenler ölmez (1970)Nevin
Soför Nebahat (1970)
Bos besik (1969) .... Fatma
Büyük yemin (1969) .... Iraz
Erkek Fatma (1969) .... Fatma
Menekse gözler (1969) .... Serap
Vatan ve Namik Kemal (1969) .... Zekiye
Ana hakki ödenmez (1968)
Çöl kartali Seyh Ahmet (1968)
Ezo Gelin (1968) .... Ezo
Kafkas kartali (1968)
Köroglu (1968) .... Hüsnübala
Nilgün (1968) .... Nilgün
Öksüz (1968)
Vuruldum bir kiza (1968)
Surtugun kizi (1967)
Aga düsen kadin (1967)
Anadolu kizi (1967)
Aysecik - Canim annem (1967)
Dolmus soförü (1967)
Hirsiz prenses (1967)
Karakolda ayna var (1967)
Kiralik kadin (1967)
Kiz kolunda damga var (1967)
Ömre bedel kiz (1967)
Son gece (1967) .... Maria
Yaprak dökümü (1967) .... Leyla
Ya sev ya öldür (1967) .... Feride
Zilli Nazife (1967) .... Nazife
Namusum için (1966)
Allahaismarladik yavrum (1966)
Askin kanunu (1966)
Avare kiz (1966)
Bana bela derler (1966)
Ben bir sokak kadiniyim (1966) .... Funda
Fabrikanin soförü (1966)
Fakir çocuklar (1966)
Hedef Ankara (1966)
Koca Yusuf (1966)
Kolsuz kahraman (1966)
Kucaktan kucaga (1966)
Ölüm temizler (1966)
Seni bekleyecegim (1966)
Yigitler ölmezmis (1966)
Altin sehir (1965)
Bir garip adam (1965)
Hirsiz (1965)
Korkunç intikam (1965)
Kumarbaz (1965)
Seker gibi kizlar (1965) .... Belgin/Hülya
Seker Hafiye (1965)
Senol Birol gool (1965)
Seveceksen yigit sev (1965)
Severek ölenler (1965)
Sevismek yasak (1965)
Üç kardese bir gelin (1965)
Yildiz tepe (1965)
Kanun karsisinda (1964)
Hizmetçi dedigin böyle olur (1964)
Varan bir (1964)
Bes seker kiz (1964)
Fatosun fendi Tayfuru yendi (1964) .... Fatos
Galatali Fatma (1964) .... Galatali Fatma
Halk çocugu (1964)
Kesanli Ali destani (1964) .... Zilha
Kimse Fatma gibi öpemez (1964) .... Fatma
Kirk küçük anne (1964)
Koçum benim (1964)
Köye giden gelin (1964)
Muhtesem serseri (1964)
Öp annenin elini (1964)
Öpüsmek yasak (1964)
Tatli sert (1964)
Tophaneli Osman (1964)
Kiralik koca (1963)
Badem sekeri (1963)
Barut fiçisi (1963)
Bazilari dayak sever (1963)
Bire on vardi (1963)
Bir hizmetçi kizin hatira defteri (1963)
Bulunmaz usak (1963)
Hop dedik (1963)
Katir tirnagi (1963)
Yarali aslan (1963)
Yavas gel güzelim (1963)
Zifaf gecesi (1963)
Cengiz Han'in hazineleri (1962) .... Çavdar Tarlasi
Belali torun (1962)
Çöpçatan (1962)
Erkeklik öldü mü Atif Bey (1962)
Fatosun bebekleri (1962)
Fosforlu oyuna gelmez (1962)
Günahsiz asiklar (1962)
Kismetin en güzeli (1962)
Küçük beyefendi (1962)
Sokak kizi (1962)
Mahalleye gelen gelin (1961)
Avare Mustafa (1961) .... Aynur
Bos yuva (1961)
Duvaksiz gelin (1961)
Iki damla gözyasi (1961)
Sevistigimiz günler (1961)
Çapkin hirsiz (1960)
Aliii (1960)
Ask hirsizi (1960)
Cici katibem (1960)
Civanmert (1960)
Fakir sarkici (1960)
Kaldirim çocugu kopuk (1960)
Ölüm pesimizde (1960)
Telli kursun (1960)
Üsküdar Iskelesi (1960)
Vatan ve namus (1960)
Bagriyanik (1959)
Çakir Eminem (1959)
Eceline susamislar (1959)
Ömrümün tek gecesi (1959)
Sevdali gelin (1959)
Talihsizler (1959)
Gönülden aglayanlar (1958)
Memis gangsterler arasinda (1958)
Leke (1957)
Memis is basinda (1957)
Istiklal ugrunda (1954)