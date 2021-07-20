Fatma Girik sağlık durumu nasıl? Fatma Girik kaç yaşında? Fatma Girik filmleri!

Uzun süredir Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşayan Yeşilçam'ın önemli isimlerinden Fatma Girik sağlık sorunları sebebiyle hastaneye kaldırıldı. Peki, Fatma Girik sağlık durumu nasıl? Fatma Girik kaç yaşında? Fatma Girik filmleri!

Filmlerin yanı 45'lik plakta dolduran Fatma Girik,Yeşilçam'ın en üretken olduğu dönemler olan 1960'lı ve 1970'li yıllarda Fikret Hakan'dan Suzan Avcı'ya, Yılmaz Köksal'dan Hülya Koçyiğit'e kadar onlarca sinema oyuncusu müzik plakları dordurmuşlardı. Bu plak yapma furyasına Fatma Girik'te katıldı ve birkaç 45'lik plak da o doldurdu.

FATMA GİRİK SAĞLIK DURUMU

Bodrum'da yaşayan usta oyuncu Fatma Girik, göğüs hastalıkları enfeksiyonu nedeni ile hastaneye kaldırıldı. Bir süre doktor kontrolünde olacak olan oyuncunun annesinin de sağlık sorunları sebebiyle hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

FATMA GİRİK KİMDİR?

Fatma Girik (d. 12 Aralık 1942, İstanbul), Türk oyuncu, eski siyasetçi.

İstanbul'da doğdu. Cağaloğlu Kız Lisesi'ni bitirdi. 1957 yılında ilk baş rolü olan, yönetmenliğini ve senaristliğini Seyfi Havaeri'nin yaptığı Leke'ydi. Leke'yi oyuncu olarak adından bahsettirmeyi başaramadığı birkaç iddiasız yapım daha izledi. Fatma Girik'in performansıyla dikkatlerden kaçmayacağı film, Memduh Ün'ün yönetmenliğindeki 1960 yapımı Ölüm Peşimizde'ydi. Memduh Ün'le tanışıklığı Girik'in hayatındaki dönüm noktalarından biri oldu.

180'den fazla filmde rol aldı. İleriki yıllarında siyasete de atılan Fatma Girik bir süre Şişli Belediye Başkanlığı yaptı. Siyaset ve oyunculuğun dışında kısa bir dönem televizyon ekranlarında Söz Fato'da adlı bir programın sunuculuğunu da yapmıştır.

FATMA GİRİK FİLMLERİ

Sinema bir mucizedir (2005)

Büyülü fener (2005)

Japon Isi (1987)Japan Robot

Yılanların öcü (1985) Irazca

Nefret (1984)

Postaci (1984) Sevatap

Gülsüm Ana (1982)

Kanlı Nigar (1981) Kanlı Nigar

Gelincik (1978)

Yasam kavgası (1978)Emine

Intikam Melegi - Kadın Hamlet (1977) Hamlet

Hatasız kul olmaz (1977)

Meryem ve Ogulları (1977)Meryem

Ölmeyen sarki (1977)

Agrı dagı efsanesi (1975)Gülbahar

Kara peçe (1974)

Kuma (1974) .... Hanım

Önce vatan (1974)

Dagdan inme (1973)Elif

Gönülden yaralılar (1973) Zeynep

Kambur (1973)Azize

Kızgın toprak (1973)Sultan

Toprak Ana (1973)

Murat ile nazlı (1972) Nazlı

Namus (1972) .... Zeynep

Acı (1971) .... Zelha

Iki ruhlu kadın (1971) .... Selma

Kerem ile Asli (1971) .... Asli

Kategori: Mahsere kadar (1971) .... Fatma

Kategori: Mualla (1971)

Kategori: Önce sev sonra öldür (1971)

Kategori: Satın alinan koca (1971)

Kategori: Solan bir yaprak gibi (1971)

Yarın son gündür (1971)

Duyduk duymadık demeyin (1970)

Ham meyva (1970)

Meçhul kadin (1970) Nermin

Sevenler ölmez (1970)Nevin

Soför Nebahat (1970)

Bos besik (1969) .... Fatma

Büyük yemin (1969) .... Iraz

Erkek Fatma (1969) .... Fatma

Menekse gözler (1969) .... Serap

Vatan ve Namik Kemal (1969) .... Zekiye

Ana hakki ödenmez (1968)

Çöl kartali Seyh Ahmet (1968)

Ezo Gelin (1968) .... Ezo

Kafkas kartali (1968)

Köroglu (1968) .... Hüsnübala

Nilgün (1968) .... Nilgün

Öksüz (1968)

Vuruldum bir kiza (1968)

Surtugun kizi (1967)

Aga düsen kadin (1967)

Anadolu kizi (1967)

Aysecik - Canim annem (1967)

Dolmus soförü (1967)

Hirsiz prenses (1967)

Karakolda ayna var (1967)

Kiralik kadin (1967)

Kiz kolunda damga var (1967)

Ömre bedel kiz (1967)

Son gece (1967) .... Maria

Yaprak dökümü (1967) .... Leyla

Ya sev ya öldür (1967) .... Feride

Zilli Nazife (1967) .... Nazife

Namusum için (1966)

Allahaismarladik yavrum (1966)

Askin kanunu (1966)

Avare kiz (1966)

Bana bela derler (1966)

Ben bir sokak kadiniyim (1966) .... Funda

Fabrikanin soförü (1966)

Fakir çocuklar (1966)

Hedef Ankara (1966)

Koca Yusuf (1966)

Kolsuz kahraman (1966)

Kucaktan kucaga (1966)

Ölüm temizler (1966)

Seni bekleyecegim (1966)

Yigitler ölmezmis (1966)

Altin sehir (1965)

Bir garip adam (1965)

Hirsiz (1965)

Korkunç intikam (1965)

Kumarbaz (1965)

Seker gibi kizlar (1965) .... Belgin/Hülya

Seker Hafiye (1965)

Senol Birol gool (1965)

Seveceksen yigit sev (1965)

Severek ölenler (1965)

Sevismek yasak (1965)

Üç kardese bir gelin (1965)

Yildiz tepe (1965)

Kanun karsisinda (1964)

Hizmetçi dedigin böyle olur (1964)

Varan bir (1964)

Bes seker kiz (1964)

Fatosun fendi Tayfuru yendi (1964) .... Fatos

Galatali Fatma (1964) .... Galatali Fatma

Halk çocugu (1964)

Kesanli Ali destani (1964) .... Zilha

Kimse Fatma gibi öpemez (1964) .... Fatma

Kirk küçük anne (1964)

Koçum benim (1964)

Köye giden gelin (1964)

Muhtesem serseri (1964)

Öp annenin elini (1964)

Öpüsmek yasak (1964)

Tatli sert (1964)

Tophaneli Osman (1964)

Kiralik koca (1963)

Badem sekeri (1963)

Barut fiçisi (1963)

Bazilari dayak sever (1963)

Bire on vardi (1963)

Bir hizmetçi kizin hatira defteri (1963)

Bulunmaz usak (1963)

Hop dedik (1963)

Katir tirnagi (1963)

Yarali aslan (1963)

Yavas gel güzelim (1963)

Zifaf gecesi (1963)

Cengiz Han'in hazineleri (1962) .... Çavdar Tarlasi

Belali torun (1962)

Çöpçatan (1962)

Erkeklik öldü mü Atif Bey (1962)

Fatosun bebekleri (1962)

Fosforlu oyuna gelmez (1962)

Günahsiz asiklar (1962)

Kismetin en güzeli (1962)

Küçük beyefendi (1962)

Sokak kizi (1962)

Mahalleye gelen gelin (1961)

Avare Mustafa (1961) .... Aynur

Bos yuva (1961)

Duvaksiz gelin (1961)

Iki damla gözyasi (1961)

Sevistigimiz günler (1961)

Çapkin hirsiz (1960)

Aliii (1960)

Ask hirsizi (1960)

Cici katibem (1960)

Civanmert (1960)

Fakir sarkici (1960)

Kaldirim çocugu kopuk (1960)

Ölüm pesimizde (1960)

Telli kursun (1960)

Üsküdar Iskelesi (1960)

Vatan ve namus (1960)

Bagriyanik (1959)

Çakir Eminem (1959)

Eceline susamislar (1959)

Ömrümün tek gecesi (1959)

Sevdali gelin (1959)

Talihsizler (1959)

Gönülden aglayanlar (1958)

Memis gangsterler arasinda (1958)

Leke (1957)

Memis is basinda (1957)

Istiklal ugrunda (1954)