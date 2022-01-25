Fatma Girik'in çocuğu var mı, manevi kızı kimdir? Fatma Girik'in manevi kızı ve yeğeni kimdir, ismi nedir, kaç yaşında?

Fatma Girik kimdir? Fatma Girik'in çocuğu var mı? Fatma Girik'in kızı var mı? Fatma Girik'in manevi kızı kimdir, adı nedir, kaç yaşında, nereli? Fatma Girik'in yeğeni kimdir, ismi nedir, kaç yaşında, aslen nereli? Ahu Turanlı kimdir? Detaylar sizlerle...

FATMA GİRİK HASTALIĞI NEYDİ, NEDEN VEFAT ETTİ?

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Fatma Girik, İstanbul'da tedavi gördüğü Liv Hospital Ulus'da, 79 yaşında hayatını kaybetti.

Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, Girik'in vefatına ilişkin, sosyal medya hesabında, yaptığı açıklamada, "Yeşilçam'ın ve Şişlimizin büyük değeri, ilçe başkanlığı yaptığım dönemde birlikte çalışmaktan onur duyduğum eski Şişli Belediye Başkanımız, sevgili Fatma Girik'i kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyim." ifadelerini kullandı.

İstanbul'da 12 Aralık 1942'de dünyaya gelen usta oyuncu, 1957'de "Leke" filmi ile adım attığı sinemada, 180 kadar yapımda rol aldı.

FATMA GİRİK'İN MANEVİ KIZI VE YEĞENİ KİMDİR?

Dün sabah koronavirüse bağlı çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybeden Fatma Girik'in vasiyetnamesi ortaya çıktı. Girik, tüm mal varlığını manevi kızı ve yeğenine bıraktı.

6 aydır sağlık sorunları yaşayan Türk sinemasının usta oyuncularından Fatma Girik, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Fatma Girik'in vasiyetnamesini hazırladığı ve mal varlığının büyük kısmını yeğeni Ahu Turanlı'ya bıraktığı ortaya çıktı.

FATMA GİRİK MİRASINI KİME BIRAKTI? VASİYETNAMESİ AÇIKLANDI MI?

Yeniçağ'da yer alan habere göre Fatma Girik, mirasının büyük bir kısmını kardeşi Müyesser Turan'ın özel bir gayrimenkul şirketinde danışman olarak çalışan kızı Ahu Turanlı'ya bırakacak. Usta sanatçı mirasının bir payını da yıllar önce Çocuk Esirgeme Kurumu'nda koruyucu anne olarak yanına aldığı manevi kızı Ahu'ya ayırdı.

YEĞENİ SON HALİNİ PAYLAŞMIŞTI

Yeni yılı hasta yatağında karşılayan Fatma Girik'in son fotoğrafını yeğeni Ahu Turanlı sosyal medyada paylaşmıştı. Turanlı paylaşımına; "Biz 2021'i hastanede uğurluyoruz... İnşallah 2022 hepimiz için güzel ve sağlıklı günler getirir" notunu düşmüştü.

VASİYETİ YERİNE GETİRELECEK

Girik, 2019 yılında Posta'ya verdiği röportajda cenazesiyle ilgili vasiyetinden bahsetmişti. Girik, açıklamasında "Neticede robot değilim bir canlıyım; bir gün elbet ölümü tadacağım. Memduh'a (Ün) kavuşacağım. Ölüm kötü bir şey değil. Kötü olsa Allah ölümü vermezdi. Biz gideceğiz ki ardımızdan yenileri gelsin. Öldüğümde öyle büyük bir uğurlama ya da tören istemiyorum. Gülriz Sururi gibi sessiz sedasız çekip gitmek istiyorum" demişti.

Girik, vasiyeti gereği 2017 yılında yaşamını yitiren 56 yıllık hayat arkadaşı Memduh Ün'ün yanına defnedilecek.

ANMA TÖRENLERİ İPTAL EDİLDİ

Girik için bugün 10.00'da Şişli Belediyesi'nde belediye çalışanları tarafından anılacak saat 11.00'de ise Cemal Reşit Rey'de tören yapılacaktı. Ancak Girik için planlanan törenler İstanbul'da etkili olan kar yağışından dolayı iptal edildi.

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