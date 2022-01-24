Yeşilçam'ın usta oyuncusu Fatma Girik, çoklu organ yetmezliği nedeniyle 79 yaşında hayatını kaybetti. Fatma Girik'in ölümünün ardından kim ne dedi? Perihan Savaş'ın Fatma Girik'le ilgili anısı herkesi duygulandırdı. İşte ünlülerin açıklamaları...

Fatma Girik'in vefatının ardından pek çok ünlü isim, üzüntülerini sosyal medya hesaplarından dile getirdi

Hülya Koçyiğit: Başımız sağolsun. Benim çok çok sevdiğim bir arkadaşımdı. Onu kaybettiğimize inanamıyorum. Onu sık sık ziyaret ederdim. Konuşabilmek için kendimi toparlamaya çalışıyorum. Bir ay kadar önce kendisini ziyaret etmiştim. Çok iyiydi. Aklı başındaydı. Yürüyemiyordu, onun için fizik tedavi görüyordu. Beni sonra ararsanız daha iyi olacak.

Ali Sunal: Ah Fatma Girik, babamın ortağı, çalışma, yol arkadaşı, dostu, dostumuz biriciğimiz, Ezo'mun isim annesi... Aldığınız künye hala Ezo'nun bileğinde. Bizim için çok değerliydiniz, çok değerlisiniz ve hep çok değerli olacaksınız…

Cüneyt Arkın: İnanamıyorum. Bağıra bağıra ağlamak istiyorum. Gitti yüreğim yanıyor. Yüreğim yanıyor. Ah ah gitti gitti... Allahım sabır versin. Gözümün önünde o mavi bakışları, o yiğit halleri. Tanıdığım en cesur insandı Öylesine zarif, ince, dünyalar güzeli hanımefendiydi o. Canım Canım canım...

Perihan Savaş : Bir filmde kardeşiydim, kendi terzisine götürdü, kıyafetlerimi diktirdi. Makyajımı yaptı. Filmde kardeşiydim ama bana gerçekte de ablalık yaptı.

Filiz Akın: Şimdi daha haberin şokundayım. 'Herhalde yanlış duydum2 diyorum. Olmuyor. Telefonlar çalıyor, mesajlar geliyor... Ah benim dobra arkadaşım. Daha yeni Instagram sayfası açtı diye paylaşmıştık. Bunları gözlerimden yaşlar akarken yazıyorum. Ben şimdi kime 'Menekşe gözlüm' diyeceğim...

Orhan Gencebay: Çok üzüldüm, çok büyük bir kayıptır. Son zamanlarda durumu çok hassastı, hastaydı. Türk sinemasına en büyük emekleri verenlerden birisiydi. Durumu iyi değildi. Kaybedeceğimizi hissetmiştik. Kendisini çok seviyorduk. Çok güzel anılarımız var. Harika bir insanı kaybettik. Allah rahmet eylesin.

Emre Altuğ: Yürek, vicdan, yetenek ve tevazunun aynı bedende can bulmuş haliydi... Ne güzeldi seninle karşılıklı oynamak, dertleşmek, zaman zaman ve tavsiyelerini dinlemek... Nur içinde yat. Türkiye'mizin başı sağ olsun.

Armağan Çağlayan: Artık yonca üç yapraklı... Birlikte çalışırken sete en erken hep Fatma Hanım gelirdi. Seti, çalışmayı hep çok sevdi... Biz de sizi çok sevdik Fatma Hanım… Yattığınız yer nur olsun. Huzur içinde uyuyun...

YENİ YILI HASTANEDE KARŞILADI

Yeni yılı hasta yatağında karşılayan Fatma Girik'in son fotoğrafını yeğeni Ahu Turanlı sosyal medyada paylaşmıştı. Turanlı paylaşımına; "Biz 2021'i hastanede uğurluyoruz... İnşallah 2022 hepimiz için güzel ve sağlıklı günler getirir" notunu düşmüştü.

FATMA GİRİK KİMDİR?

Fatma Girik, Aralık 1942 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Cağaloğlu Kız Lisesi'ni bitirdi. 1957 yılında ilk baş rolü olan, yönetmenliğini ve senaristliğini Seyfi Havaeri'nin yaptığı Leke'ydi. Leke'yi oyuncu olarak adından bahsettirmeyi başaramadığı birkaç iddiasız yapım daha izledi.

Fatma Girik'in performansıyla dikkatlerden kaçmayacağı film, Memduh Ün'ün yönetmenliğindeki 1960 yapımı Ölüm Peşimizde'ydi. Memduh Ün'le tanışıklığı Girik'in hayatındaki dönüm noktalarından biri oldu. 180'den fazla filmde rol aldı. İleriki yıllarında siyasete de atılan Fatma Girik, Sosyaldemokrat Halkçı Parti'den 1989-1994 yılları arasında Şişli Belediye Başkanlığı yaptı.

Siyaset ve oyunculuğun dışında kısa bir dönem televizyon ekranlarında Söz Fato'da adlı bir programın sunuculuğunu da yaptı.

Fatma Girik son olarak 2012 yılında yayınlanan Babalar ve Evlatlar dizisi ile ekranlarda yer aldı.