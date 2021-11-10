Fatma Çiğdem Aydın kimdir? Fatma Çiğdem Aydın neden öldü? sorularına yanıt aranıyor. Yer aldığı projelerle adından bahsettiren Fatma Çiğdem Aydın hakkında merak edilen konuları sizler için derledik.

FATMA ÇİĞDEM AYDIN KİMDİR?

1961 doğumlu olan Fatma Çiğdem Aydın, kurucusu olduğu ve başkanlığını yaptığı Sosyal Dayanışma Ağı (SODA) bünyesinde kadın haklarıyla ilgili çalışmalar ve çeşitli projelerde yer alıyordu. TRT, Birleşmiş Milletler ve kamu kurumları için serbest çevirmen olarak çalıştıktan sonra 2005-2015 arasında İstanbul Belediyesi Şehir Tiyatrolarında Çocuk Eğitim Biriminde uzman psikolog olarak görev aldı.

Kadın Adayları Destekleme Derneği'nde (KADER), ikinci başkan ve genel başkan olarak görev yaptı. KADER'deki çalışmaları sırasında eğitim materyalleri yazdı, eğitmenlik yaptı, proje yazdı, proje koordinatörlüğü yaptı. Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, Kıskançlık ve Rekabet, Verimli Toplantı Teknikleri, Eğitici Eğitimi, Stres Yönetimi, Kadın Hakları, Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme ve İletişim gibi konularda kadın örgütleri ve karma örgütlere eğitimler verdi.

İsveç ve Hollanda'da yerel yönetimler, yönetişim, sol partilerde kadın örgütlenmesi gibi konularda kurslara katıldı. Kadınlara bilgisayar okur yazarlığı öğretme, AÇEV ile ortak yürütülen okuma yazmanın yanı sıra 1500 kadına temel siyaset eğitimi verme, KA.DER'in Siyaset Okulları projesini başlattı ve geliştirdi.

2008'de Kadınlara Hukuki Destek Merkezi'nin (KAHDEM) kuruluşuna destek oldu ve Genel Sekreterliği'ni yaptı. 2011'de Haklı Kadın Platformu'nun kurulmasına katkı verdi. 2014'te Kadıköy Kent Konseyi Genel Kurulu'nda Konseye Başkan olarak seçildi.

FATMA ÇİĞDEN AYDIN NEDEN ÖLDÜ?

Kadın hakları savunucusu ve psikolog Fatma Çiğdem Aydın (60) bir süredir, akciğer kanseri nedeniyle tedavi görüyordu. Aydın, geçen cumartesi hayatını kaybetti. Fatma Çiğdem Aydın için bugün Beşiktaş'taki Akatlar Kültür Merkezi'nde tören düzenlendi. Törene pek çok dostu, iş arkadaşı ve ailesi katıldı. Törenin ardından Aydın'ın cenazesi Etiler Camii'nde getirildi. Aydın için burada öğle vakti cenaze töreni düzenlendi. Törene ailesi, iş arkadaşları, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Karayalçın katıldı. Törende Aydın'ın oyuncu eşi Sezai Aydın, annesi Esin Karamanbey ve ablası Tulipen Karamanbey taziyeleri kabul etti. Fatma Çiğdem Aydın için cenaze namazı kılındı, helallik alındı. Fatma Çiğdem Aydın, törenin ardından Sarıyer'deki Nafi Baba Türbesinin içindeki mezarlıkta aile kabristanına defnedildi.

CANAN KAFTANCIOĞLU DA KATILDI

Akatlar Kültür Merkezi'ndeki törende konuşan Canan Kaftancıoğlu, "Siyasetçiler en çok alkıştan hoşlanıyor ama siyaset yapanların en çok ihtiyacı olduğu şey eleştiri. O anlamıyla da Çiğdem'in o eksikliğini hep hissedeceğiz. O eksikliği umarım tamamlayacak ve bıraktığı yerden kadın mücadelesini o eşitlik mücadelesini hep birlikte büyüteceğimiz Çiğdem'e bu anlamıyla layık olacağımız mücadeleyi ortaklaştırabiliriz" dedi.

Arkadaşı Nil Mutluer, "Çok önemli bir yol arkadaşımızdı. Osmanlı'dan bu yana gelen kadın hareketinin yol ve hareket sürücülerinden biriydi. O anlamda da hepimiz için çok kıymetliydi. O bir yanı ile geleneği devam ettiriyordu bir yanı ile son derece özgür, modern ve değişime önem veren biriydi. Psikolog idi aynı zamanda. Bu yüzden tiyatroculara, çocuklara engellilere çeşitli alanda katkıları vardı. Çok değerli ve kıymetli bir insandı. Çok iyi bir demokrattı, çok iyi bir feministti."

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