Fatih Ürek konser gelirini TEMA Vakfı'na bağışladı
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Fatih Ürek konser gelirini TEMA Vakfı'na bağışladı

Fatih Ürek konser gelirini TEMA Vakfı'na bağışladı
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Ünlü şarkıcı Fatih Ürek, Harbiye Açıkhava Sahnesi'ndeydi. Şarkıcı, 35'inci yılının şerefine kariyerinden ilk kez Harbiye Açıkhava Sahnesi'ne çıktı. İşte detaylar...

Bayhan Prodüksiyon Organizasyonuyla Harbiye Yıldızlar Geçidi konser serisinde önceki akşam Fatih Ürek, sahnedeydi. Sahnede 35'inci yılının şerefine kariyerinden ilk kez Harbiye Açıkhava Sahnesi'ne çıkan eğlence hayatının bir numaralı ismi Ürek'i cemiyet hayatından dostları ve hayranları yalnız bırakmadı. Fatih Ürek, sahnede Tanju Babacan imzalı özel tasarım dört kostüm giydi. Özellikle nazar boncuklu kostümü çok beğenildi.

1.5 litre su ile yangın söndüren kahramanlara ithaf etti

Sahneye fidanlarla çıkan Ürek, konsere gelen müzikseverlerle hep bir ağızdan 'Memleketim' şarkısını söyledi. Gelen konukların gözlerinin dolması dikkatlerden kaçmadı. Yangında savaş veren itfaiyeciler, 1.5 litre su taşıyarak yangını söndürmeye çalışan kahramanlara çok teşekkür eden ve alkış isteyen Ürek; "Tüm dünyayı 1.5 senedir etkisi altına alan pandemiden ülkece daha kurtulamamışken, son bir haftadır ülkemizin dört bir yanından acı haberler geliyor. Manavgat, Bodrum, Muğla, Marmaris, Kütahya'da çıkan yangınlar hepimizi derinden yaraladı. Ağaçlar, yangından evlerini kaybeden insanlar, ormanlar ve kendi evlerinde yaralanan ve yanan hayvanlar. Diyecek bir şey bulamıyorum bu yaşadıklarımıza. Biz Türk halkı olarak, hep beraber yangınla savaştık ve savaşmaya devam ediyoruz. Biz büyük bir milletiz, inanıyorum ki yaralarımızı en kısa zamanda saracağız" dedi.

Bu akşam şov yok

İlk Harbiye performansı için planladığı şovları iptal ettiğini dile getiren Ürek; "Ülkemizin her bir yeri ayrı ayrı yanıyor, kalbimiz, ciğerimiz yanıyor. Bu akşam için çeşitli şovlar hazırlamıştık ama hiç birisini yapmayacağız. Şov ekibimizin hiç birisini mağdur etmedik. Ama bu akşam şov yok. Müzik ile yaralarımızı birlikte saracağız" dedi.

Anlamlı bağış

Muhabirlerin, "Sosyal medya üzerinden birçok ismin yangın çıkan yerlerde konser vermeyecek siz ne düşünüyorsunuz?" soruna da cevap veren Ürek, yakılan yerlere yapılan otellerde bugüne kadar sahne almadığını ve bundan sonrada sahne almayacağını söyledi. Fatih Ürek, Harbiye konser gelirinin bir kısmını Tema Vakfı'na ve bir kısmını da yangında yaralanan hayvanların tedavi masraflarının karşılanması için bağışladı.

Fatih Ürek konser gelirini TEMA Vakfı'na bağışladı
Fatih Ürek konser gelirini TEMA Vakfı'na bağışladı
Fatih Ürek konser gelirini TEMA Vakfı'na bağışladı

Kaynak: Snob Magazin

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