Fatih Ürek: Demet dedikodu yapıyor

03.02.2020 11:41 | Son Güncelleme: 03.02.2020 11:41







Fatih Ürek'e ablasının cenazesine katılmayan Demet Akalın'ın,'Sanatçıdan dost olmaz' sözleri hatırlatılınca; şarkıcı, "Kendisi ne düşünür bilmiyorum ama ben dostum. Garip bir tutuma girdi Demet, ne yapmak istediğini bilmiyorum, ne yapmak istediğini de anlamış değilim. Hiç kimse de anlamış değil zaten, anlamıyorlar da. Bence bu tutumundan vazgeçmesi gerekiyor" dedi.& ;





"Kötü gününde yanında oldum"





Eşi Okan Kurt'la boşanma aşamasında Akalın'ın yanında olduğunu söyleyen Ürek, "Kötü günlerinde yanındaydım, her zaman. Yine kötü gününde yanında olurum, Allah göstermesin. Kendi tercihi, insanlara sen bunu niye yaptın diyemem. Garip bir tutumu var, garip davranışlar sergiliyor. Sadece bana değil, ben ona yakınım, küs falanda değilim. Başkaları bunu diyemez mesafeli olurlar. Şöyle söyleyeyim, yaşlar gelip geçiyor, fındık gibi gençler çıkıyor, sahnelere, özellikle pop müzikte. Daha sevgi dolu olması gerekiyor. Bunu yüzüne de söylerim yani" diye konuştu.

"Demet Akalın kimseyi sevmez"





Ablasını kaybettiği süreçte 'Demet Akalın'ın sizi taziye için aramamaması üzdü mü?" sorusuna Ürek," Arayabilirdi ama aramadı. Etrafındakiler çok şey söyledi aramamasına. Neden aramadı diyorlar, zira Türkiye'nin tüm starları beni aradı. Ebru Gündeş, Hülya Avşar, Sibel Can, Bülent Ersoy hepsi aradı, o da bir starsa araması gerekirdi" dedi.& ;

Cenazede olmasını çok beklerdim diyen Ürek, "Bu bir tercih ne diyim, kendisine" dedi. Okan Kurt'un Demet Akalın'dan kendisini daha çok sevdiğini söyleyen Ürek, "Okan beni Demet Akalın'dan daha çok seviyor, bende onu çok seviyorum. Ciddi söylüyorum bunu Demet kimseyi sevmiyor, Okan seviyor" şeklinde konuştu.& ;