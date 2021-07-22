Fatih Tutak kimdir? Fatih Tutak kaç yaşında, nereli? Fatih Tutak biyografisi!
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Fatih Tutak kimdir? Fatih Tutak kaç yaşında, nereli? Fatih Tutak biyografisi!

Fatih Tutak kimdir? Fatih Tutak kaç yaşında, nereli? Fatih Tutak biyografisi!
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2019'da Türkiye'ye döndü ve Aralık 2019'da İstanbul'daki ilk restoranı Turk Fatih Tutak'ı açtı. Restoranın müzikleri Kaan Düzarat tarafından özel olarak yapıldı. CNN Travel'ın 2020'nin dünyanın en iyi 20 yeni restoranı listesinde yer aldı. Peki, Fatih Tutak kimdir? Fatih Tutak kaç yaşında, nereli? Fatih Tutak mesleği nedir? Fatih Tutak hayatı ve biyografisi nedir?

31 Ağustos 1985, İstanbul doğumlu Fatih Tutak uluslararası alanda tanınmış ünlü bir Türk şefidir. 35 yaşındaki ünlü şef İstanbul'da bulunan TURK FATIH TUTAK restoranının sahibidir. Peki, Fatih Tutak kimdir? Fatih Tutak kaç yaşında, nereli? Fatih Tutak mesleği nedir? Fatih Tutak hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

FATİH TUTAK KİMDİR?

31 Ağustos 1985, İstanbul doğumlu Fatih Tutak uluslararası alanda tanınmış ünlü bir Türk şefidir. 35 yaşındaki ünlü şef İstanbul'da bulunan TURK FATIH TUTAK restoranının sahibidir.

Tutak, ilk profesyonel eğitimini Bolu Mengen Aşçılık Okulu'nda aldı. İstanbul'da doğup büyüyen Şef Fatih Tutak, çıraklığını yaptığı Paul Pairet ile yenilikçi mutfak kültürünü keşfettikten ve şehrin en iyi mutfaklarında çalıştıktan sonra, Pekin, Tokyo, Singapur, Kopenhag, Hong Kong ve Bangkok'taki global mutfakların derinliklerine indi.

Kopenhag'da, birçok kez San Pellegrino-Acqua Panna The World 50 Best Restaurants tarafından dünyanın en iyi restoranı seçilen Noma'da Rene Redzepi ile; Tokyo'da, modern Japon mutfağının en ünlü temsilcisi 3 Michelin yıldızlı Nihonryori Ryugin'de Şef Seiji Yamamoto ile birlikte ve Singapur'daki ikonik Marina Bay Sands'in mutfağında çalıştı.

BAŞARILARI

En son mutfak direktörü olduğu The Dining Room at The House of Sathorn hem San Pellegrino-Acqua Panna The Asia's 50 Best Restaurants 2017-2018 listesine hem de Michelin Guide 2018-2019 listesine girdi.

2019'da Türkiye'ye döndü ve Aralık 2019'da İstanbul'daki ilk restoranı Turk Fatih Tutak'ı açtı. Restoranın müzikleri Kaan Düzarat tarafından özel olarak yapıldı. CNN Travel'ın 2020'nin dünyanın en iyi 20 yeni restoranı listesinde yer aldı.

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Fatih Tutak kimdir? Fatih Tutak kaç yaşında, nereli? Fatih Tutak biyografisi! - Haberler
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