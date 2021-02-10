Fatih Terim, Fenerbahçe derbisinden sonra suç duyurusunda bulundu

GALATASARAY Teknik Direktörü Fatih Terim, cumartesi günü oynanan Fenerbahçe derbisinde bini aşkın seyircinin kendisine, sporculara ve teknik ekibe küfür ettiği gerekçesiyle, avukatı aracılığıyla Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

GALATASARAY Teknik Direktörü Fatih Terim, cumartesi günü oynanan Fenerbahçe derbisinde bini aşkın seyircinin kendisine, sporculara ve teknik ekibe küfür ettiği gerekçesiyle, avukatı aracılığıyla Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Dilekçede, maça 150 sağlık çalışanın alınması gerektiği, ancak bini aşkın kişinin localara yerleştirilmiş olduğu belirtilirken, kimliği tespit edilecek şüpheliler hakkında "Seyirden yasaklama" kararı verilmesi talep edildi.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Avukatı Rezan Epözdemir aracılığıyla Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusu dilekçesinde 6 Şubat'ta oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde taraftar tribününde bulunan şüphelilerin Fatih Terim'e, takım oyuncularına ve teknik ekibe hakaret ettikleri iddiasıyla 6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'un 14. maddesi gereğince cezalandırılmaları istendi.

BİNİ AŞKIN SEYİRCİ YERLEŞTİRİLDİDilekçede, Türkiye Futbol Federasyonu'nun koronavirüs tedbirleri kapsamında 10 Ekim 2020 tarihinde maçların seyircisiz oynama kararı verdiği anlatıldı. Fenerbahçe Spor Kulübü'nün TFF'ye yaptığı başvuruda, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'ne 150 sağlık çalışanının alınmasına karar verildiği, fakat buna rağmen derbide bini aşkın kişinin localarda yerleştirilmiş olduğu ifade edildi.KİŞİLİK HAKLARI İHLAL EDİLDİ Görüntüler incelendiğinde müsabakaya katılım sağlayan bini aşkın kişiden kaç kişinin sağlık çalışanı olduğunun bilinip bilinmediği anlatılan dilekçede, TFF Başkanı Nihat Özdemir'in 'Disiplin kurulunun yetmediği noktada da savcılığa şikayet edeceğiz' şeklindeki açıklamalara yer verildi.Suç duyurusu dilekçesinde şüphelilerin Fatih Terim'e, teknik heyete ve ısınmak üzere sahaya çıkan oyunculara müsabakanın başından sonuna kadar sinkaflı küfürler ettiği öne sürülerek, müvekkilin, teknik heyetin ve oyuncuların şeref ve haysiyetinin rencide edildiği, itibar ve prestijlerini sarsmaya, saygınlıklarını zedelemeye yönelik ifadeler kullandıkları belirtildi. Söz konusu sinkaflı küfürlerle kişilik haklarının ihlal edildiği vurgulandı.SEYİRDEN YASAKLAMA KARARI TALEP EDİLDİ Dilekçede Başsavcılık talimatıyla kolluk tarafından el konulan görüntüler ve müsabakaya ilişkin kamera kayıtları incelenerek şüphelilerin kimliklerinin tespit edilmesi talep edildi. Kimliği tespit edilecek şüpheliler hakkında "Alenen hakaret" ve Sporda şiddet ve düzensizliğin önlenmesine dair kanunun 14. maddesi gereğince iddianame düzenlenerek kamu davasının açılması istendi. Ayrıca şüpheliler hakkında 'Seyirden yasaklanma' kararı verilmesi talep edildi.BAŞSAVCILIK RE'SEN SORUŞTURMA BAŞLATMIŞTI

Ayrıca Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, 6 Şubat 2021 tarihinde Fenerbahçe-Galatasaray futbol müsabakasına sağlık çalışanları dışında taraftar alımıyla ilgili re'sen soruşturma başlatmıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Halil Sadri Yılmaz