FATİH'TE, ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASINDA MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ YARALANDI
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FATİH'TE, ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASINDA MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ YARALANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

FATİH'te iki otomobil ile bir motosikletin karıştığı kazada bir kişi yaralandı.

FATİH'te iki otomobil ile bir motosikletin karıştığı kazada bir kişi yaralandı. Yaralanan motosiklet sürücüsü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, bugün saat 18.00 sıralarında Fatih Cankurtaran Mevkii'nde yaşandı. İddiaya göre, Kennedy Caddesi'nde Eminönü istikametinden, Yenikapı istikametine doğru hızla ilerleyen 34 UG 9616 plakalı motosiklet sürücüsü kontrolü kaybederek 34 GN 4507 plakalı otomobile çarptı. Motosiklet, daha sonra arkasından gelen 34 TGE 84 plakalı ticari taksiyle çarpışarak arkasında oturan kişiyle birlikte yola savruldu. Kask takmadığı iddia edilen motosiklet sürücüsü başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralı sürücü, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaşanan kaza sonucunda Kennedy Caddesi Yenikapı istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Kazayı gören Mehmet Emir, "Otomobil önde giderken, motor dengesiz hızlandığından dolayı otomobile vurdu. Ardından arkadan gelen takside motorun üstüne bindirdi. Bu gördüğünüz motor birden yerde"diye konuştu.

FATİH'TE, ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASINDA MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ YARALANDI
FATİH'TE, ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASINDA MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ YARALANDI
FATİH'TE, ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASINDA MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ YARALANDI
FATİH'TE, ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASINDA MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ YARALANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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FATİH'TE, ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASINDA MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ YARALANDI - Haberler
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