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Fatih'te yalnız yaşayan madde bağımlısının kaldığı evde yangın çıkt

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Fatih'te yalnız yaşayan madde bağımlısının kaldığı evde yangın çıktı Yangın sonrası şoka giren adam sedye ile çıkarıldığı eve yürüyerek geri döndü Fatih'te madde bağımlısı olduğu öğrenilen ve yalnız yaşayan 35 yaşındaki Engin Balıkçı'nın evinde yangın çıktı.

FATİH, İSTANBUL (İHA) - Fatih'te yalnız yaşayan madde bağımlısının kaldığı evde yangın çıktı

Yangın sonrası şoka giren adam sedye ile çıkarıldığı eve yürüyerek geri döndü

İSTANBUL - Fatih'te madde bağımlısı olduğu öğrenilen ve yalnız yaşayan 35 yaşındaki Engin Balıkçı'nın evinde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülen yangın sonrası ekipler tarafından sedye ile daireden çıkarılan ve girdiği şokun etkisiyle ambulanstan inen adam yürüyerek eve geri döndü.

Yangın, saat 14: 00 sıralarında Fatih Dervişali Mahallesi Alişah Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 3 katlı binanın giriş katında bulunan dairede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yükselen dumanları gören vatandaşlar durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürüldü. Ekipler yangın esnasında daire içerisinde kalan ve madde bağımlısı olduğu iddia edilen 35 yaşındaki Engin Balıkçı, sedye yardımıyla çıkartılarak ambulansa bindirildi. Ambulans içerisinde sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Balıkçı daha sonra yangının etkisiyle şoka girdi. Ambulanstan inen Engin Balıkçı daha sonra yanan dairesine geri döndü. Polis ekipleri tarafından tekrar çıkarılan Engin Balıkçı tekrar ambulansa bindirildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile tamamen söndürüldü. Vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan Engin Balıkçı daha sonra ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

"Psikolojik sorunları vardı"

Komşusu Murat Menteşe " Arkadaşın akli dengesi yerinde değil, bayadır psikolojik sorunları vardı. Kendi evini yakacak bir adam değildi ama niye böyle oldu? Devamlı uyuşturucu içiyordu. Galiba madde bağımlısı, evini kendi yaktığını sanmıyorum olabilir de bir şey diyemem onun için kimsenin günahına girmek istemem ama uyuşturucu madde bağımlılığı var. Ailesinden ayrı yalnız yaşıyordu. Yaşam tarzı zaten normal değildi. Baya yıkık dökük hayatı vardı" dedi.

Yangın sonrası dairede maddi hasar meydana geldi.

Fatih'te yalnız yaşayan madde bağımlısının kaldığı evde yangın çıkt

Fatih'te yalnız yaşayan madde bağımlısının kaldığı evde yangın çıkt

Fatih'te yalnız yaşayan madde bağımlısının kaldığı evde yangın çıkt

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