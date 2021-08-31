Fatih'te takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı
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Fatih'te takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı

Fatih'te takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı
Anadolu Ajansı / Mehmet Ali Derdiyok - Haberler | Güncel

Fatih'te takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Fatih'te takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Topkapı kavşağından Bakırköy istikametine giden Mehmet Ergün'ün kullandığı 34 RZ 1836 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarpıp takla attı.

Kazada, Ergün ile araçtaki arkadaşı hafif yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, araçta sıkışan yaralıları çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Yaralılara ambulansta müdahale edilirken, kaza nedeniyle durma noktasına gelen trafik, aracın kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Ali Derdiyok

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