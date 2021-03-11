Fatih'te sergiler sanal tur ile ziyaret edilecek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Fatih'te sergiler sanal tur ile ziyaret edilecek

11.03.2021 15:03 | Son Güncelleme: 11.03.2021 15:24
Fatih'te sergiler sanal tur ile ziyaret edilecek

Fatih Belediyesi Kadırga Sanat Galerileri'nde sergilenen eserler salgın döneminde belediyenin web sayfası üzerinden sanal turla gezilebiliyor.

Fatih Belediyesi Kadırga Sanat Galerileri'nde sergilenen eserler salgın döneminde belediyenin web sayfası üzerinden sanal turla gezilebiliyor.

Fatih Belediyesi Kadırga Sanat Galerileri'nde sergilenen eserleri sanal dünyaya açtı. Salgın döneminde fiziki olarak görülmesi güçleşen eserler, sanal tur ile Fatih Belediyesi internet sitesi üzerinden ziyaretçilere açıldı.

Sanatçı ve sanatseverlere ideal fiziksel alanlar sunan Fatih Belediyesi Kadırga Sanat Galerileri kurulduğu günden bu yana gerçekleştirdiği tüm sergileri çevrimiçi olarak ziyaretçilerinin beğenisine sunuyor. Açılışını yedi büyük ebru üstadının eserlerinden oluşan 'Ebru Sanatının Son 500 Yılı' sergisi ile yapan KSG'nin ev sahipliği yaptığı Faik Kırımlı 'Her Şey Fevkalade', 'İstanbul Gravürleri', 'Fotoğrafın Gör Dediği' ve farklı koleksiyonerlerden temin edilen eserlerden oluşan 'Hat Sanatının Zarif Kalemi' Ali Alparslan sergilerini çevrimiçi ve mekan algısını hissederek gezme imkanı sağlıyor. Sergiler ile eş zamanlı olarak yayımlanan kataloglara da online olarak ulaşılabiliyor. KSG, gerçekleştirdiği tüm sergi ve katalog çalışmalarını çevrimiçi olarak yayınlamaya devam edecek.

Büyük bir titizlikle hazırlanıyor

Sergilerin erişilebilir olması için prodüksiyon ekipleri tarafından salondaki tüm eser ve içeriklerin görüntüleri alınarak görsel ve içeriklerin tamamı küratör ve sanat yayınları editörü tarafından büyük bir titizlikle asılları ile karşılaştırılarak, kontrol ediliyor. Tüm materyaller dijital hale dönüştürülerek, yazılım ekibi tarafından sanal ortama entegre edilip, bir araya getiriliyor. Gerçekliğe en yakın halleri ile izleyicinin deneyimleyebileceği bir şekilde düzenleniyor.

Değerli sanatçıların isimlerinin verildiği Matrakçı Nasuh, Levni, Şeker Ahmet Paşa, Hoca Ali Rıza ve Edhem Efendi salonlarında gerçekleşen Fatih Belediyesi Kadırga Sanat Galerileri'nin dijital sergileri, internete erişimi olan her cihaz aracılığıyla www.fatih.bel.tr veya www.kadirgasanat.com adreslerinden görülebilir. - İSTANBUL

Fatih'te sergiler sanal tur ile ziyaret edilecek
Fatih'te sergiler sanal tur ile ziyaret edilecek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Ümit Özdağ Hulusi Akar Meral Akşener Ekrem İmamoğlu
Magazin Hülya Avşar Hakan Yılmaz Meghan Markle İbrahim Tatlıses
Spor Erol Bulut Mustafa Er Ersun Yanal Aykut Kocaman Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Fatih'te sergiler sanal tur ile ziyaret edilecek - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.3.2021 15:30:24. #1.15#
title