BEŞİKTAŞ'TA YILBAŞI ÖNCESİ SAHTE İÇKİ DENETİMİ YAPILDI - Haberler
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BEŞİKTAŞ'TA YILBAŞI ÖNCESİ SAHTE İÇKİ DENETİMİ YAPILDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

? Beşiktaş'ta yılbaşı öncesi tekel bayilerine yönelik olarak sahte içki denetimi gerçekleştirildi.

FATİH, İSTANBUL (DHA) - ? Beşiktaş'ta yılbaşı öncesi tekel bayilerine yönelik olarak sahte içki denetimi gerçekleştirildi.

Kaçakçılık Şube Müdürlüğü ile Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki tekel bayilerine yönelik olarak sahte içki denetimleri yaptı. Denetimlerde, tütün mamulü perakende satış belgesi, alkollü içki perakende satış belgeleri incelenirken satıştaki içkilerin bandrolleri olup olmadığı kontrol edildi. Ekipler tekel bayii sahiplerini sahte içki ile ilgili bilgilendirerek, bandrolsüz içki satmamaları konusunda uyardı.

BEŞİKTAŞ'TA YILBAŞI ÖNCESİ SAHTE İÇKİ DENETİMİ YAPILDI

BEŞİKTAŞ'TA YILBAŞI ÖNCESİ SAHTE İÇKİ DENETİMİ YAPILDI

BEŞİKTAŞ'TA YILBAŞI ÖNCESİ SAHTE İÇKİ DENETİMİ YAPILDI

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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